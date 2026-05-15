रणबीर कपूर का रामनगरी में बड़ा निवेश, सरयू किनारे खरीदी बेशकीमती जमीन, बिग बी के बगल बनेगा आलीशान बंगला

Ayodhya News: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद देशभर की नामचीन हस्तियों का निवेश लगातार बढ़ रहा है. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बाद अब दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के बेटे और बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है.

बॉलीवुड अभिनेता का अयोध्या में बड़ा निवेश

जानकारी के मुताबिक, बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने तिहुरा माझा क्षेत्र में द हाउस ऑफ अभिनन्दन लोढ़ा ग्रुप की परियोजना में 198.26 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है. फिलहाल इस जमीन का एग्रीमेंट किया गया है, जबकि आगे चलकर इसका बैनामा कराया जाएगा. उपायुक्त स्टाम्प योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में सेलिब्रिटी और बड़े निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है.

रणबीर कपूर ने खरीदी जमीन

बिग बी अमिताभ बच्चन के बाद अब रणबीर कपूर ने भी यहां निवेश किया है. बताया गया कि इस जमीन के लिए रणबीर कपूर ने 2 करोड़ 42 लाख 15 हजार 786 रुपये का भुगतान किया है. यह भूखंड राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर दशरथ पथ पर स्थित है.

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सरयू नदी के किनारे परियोजना

बता दें कि रणबीर कपूर का यह प्लॉट सरयू नदी के किनारे पर स्थित है. करीब 75 एकड़ में फैला है. इस परियोजना में एक बेहतरीन क्लब हाउस और 35 से ज्यादा क्यूरेटेड लाइफस्टाइल की सुविधाएं दी जा रही हैं. इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण द लीला द्वारा मैनेज्ड 5 एकड़ का पूरी तरह से शाकाहारी 7 स्टार लग्जरी होटल है. यहां लग्जरी 7 सितारा होटल का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

यहां भी कर सकते हैं निवेश

उपायुक्त स्टाम्प योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या की सदर तहसील, सोहावल, बीकापुर और रुदौली में जमीन उपलब्ध है. आने वाले समय में इन तहसीलों में भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. अयोध्या और उसके आसपास बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं. आवास विकास परिषद की ओर से कई कॉलोनियों को भी विकसित किया गया है.

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