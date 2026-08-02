Add Zee Business As A Preferred Source
App

अयोध्या बम पर्ची कांड:क्या छात्र किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या शरारत? हर एंगल से जांच तेज!

Ayodhya News: दर्शननगर स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में छात्र के पास से बम बनाने से संबंधित पर्ची मिलने के मामले में जांच एजेंसियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. छात्र से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पर्ची उसके पास कैसे पहुंची और उसका उद्देश्य क्या था.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 02, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:37 AM IST
अयोध्या बम पर्ची कांड:क्या छात्र किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या शरारत? हर एंगल से जांच तेज!
Image Credit: Ayodhya News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वाराणसी स्टेशन पर 12 दुर्लभ 'इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल' बरामद:तस्कर 'रानू कंजर' गिरफ्तार
2
3
4
5