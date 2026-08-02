अयोध्या बम पर्ची कांड:क्या छात्र किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या शरारत? हर एंगल से जांच तेज!

Ayodhy News: धार्मिक नगरी अयोध्या के दर्शननगर स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक छात्र के पास से कथित रूप से बम बनाने की विधि और जानकारी से जुड़ी एक संदिग्ध पर्ची बरामद हुई थी. इस घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन से लेकर स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. मामले की संवेदनशीलता और अयोध्या की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है. संदिग्ध पर्ची के साथ पकड़े गए छात्र को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है.