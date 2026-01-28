हाथ जोड़कर विनती, UGC नियमों को तत्काल वापस लें....बृजभूषण शरण सिंह ने सरकार को दी नसीहत

Gonda News: यूजीसी के ​नए नियमों का जोर शोर से विरोध हो रहा है. विरोध करने वालों में बीजेपी नेता भी शामिल हैं. अब यूजीसी के नियमों का विरोध करने वालों में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है. गोंडा के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार यूजीसी बिल प्रतिक्रिया देते हुए इसका विरोध किया है. यूजीसी का नया नियम समाज में भेदभाव को बढ़ावा देगा, ये देश के हित में नहीं है. इस नियम को तत्काल वापस लिया जाए.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया विरोध

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कई दिनों से यूजीसी के नए नियमों पर विवाद चल रहा है. नए नियम में सवर्ण के बच्चों के द्वारा घटना करने पर कार्रवाई व ओबीसी व एससी वर्ग के छात्रों के संरक्षण की बात कही गई है. इस नियम के कारण देश में बड़ी भ्रामक स्थिति बनी हुई है. उन्होंने कहा कि हमारे गांवों में सभी वर्ग के बच्चे कई वर्ष से एक साथ खेलते हैं. यदि ऐसा होगा तो बच्चे जाति देखकर दोस्ती करेंगे. आपसी भाईचारा व प्रेम समाप्त हो जाएगा.

समाज देखना है तो गांव आइए

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जो नीचे हैं, उन्हें ऊपर लाना है. ऑफिस में बैठकर समाज नहीं चलाया जा सकता है, समाज चलाने के लिए गांव आइए. उन्होंने कहा कि समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के बिना किसी जातीय रंग के, एक साथ बच्चे खेलते हैं. कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है. क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं.

हाथ जोड़कर विनती

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आपसे हाथ जोड़ कर के विनती है, इस मामले को वापस लीजिए और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है, जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है, क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं. गांव में कोई शादी होती है, ब्याह होता है, हर आदमी का कोई न कोई हक है, कोई न कोई नेग है, हर तरीके से भागीदारी होती है.

पिछले दिनों सनातन कथा

अभी मैंने सनातन कथा कराया 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक जिसमें सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी ने कथा कहा मैंने 52 जाति समाज के जो धर्मगुरु थे, उनसे उद्घाटन कराया. उनसे एक-एक वृक्ष लिया और मैं सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं. आपने तो कानून बना कर हमारे उस मिशन को स्वाहा कर दिया. उधर, कैसरगंज सांसद करन भूषण सिंह ने एक्स पर लिखा, इंटरनेट मीडिया व समाचार चैनल के माध्यम से यूजीसी के नए नियम को लेकर मेरे विरुद्ध कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. बिना मेरा पक्ष जाने ऐसा कैंपेन चलाया जाना दुर्भाग्य पूर्ण है.