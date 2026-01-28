Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3089608
Zee UP-UttarakhandAyodhya

हाथ जोड़कर विनती, UGC नियमों को तत्काल वापस लें....बृजभूषण शरण सिंह ने सरकार को दी नसीहत

Gonda News: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कई दिनों से यूजीसी के नए नियमों पर विवाद चल रहा है. यदि ऐसा होगा तो बच्चे जाति देखकर दोस्ती करेंगे. आपसी भाईचारा व प्रेम समाप्त हो जाएगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brij Bhushan Sharan Singh
Brij Bhushan Sharan Singh

Gonda News: यूजीसी के ​नए नियमों का जोर शोर से विरोध हो रहा है. विरोध करने वालों में बीजेपी नेता भी शामिल हैं. अब यूजीसी के नियमों का विरोध करने वालों में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है. गोंडा के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार यूजीसी बिल प्रतिक्रिया देते हुए इसका विरोध किया है. यूजीसी का नया नियम समाज में भेदभाव को बढ़ावा देगा, ये देश के हित में नहीं है. इस नियम को तत्काल वापस लिया जाए. 

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया विरोध
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कई दिनों से यूजीसी के नए नियमों पर विवाद चल रहा है. नए नियम में सवर्ण के बच्चों के द्वारा घटना करने पर कार्रवाई व ओबीसी व एससी वर्ग के छात्रों के संरक्षण की बात कही गई है. इस नियम के कारण देश में बड़ी भ्रामक स्थिति बनी हुई है. उन्होंने  कहा कि हमारे गांवों में सभी वर्ग के बच्चे कई वर्ष से एक साथ खेलते हैं. यदि ऐसा होगा तो बच्चे जाति देखकर दोस्ती करेंगे. आपसी भाईचारा व प्रेम समाप्त हो जाएगा. 

समाज देखना है तो गांव आइए 
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जो नीचे हैं, उन्हें ऊपर लाना है. ऑफिस में बैठकर समाज नहीं चलाया जा सकता है, समाज चलाने के लिए गांव आइए. उन्होंने कहा कि समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के बिना किसी जातीय रंग के, एक साथ बच्चे खेलते हैं. कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है. क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाथ जोड़कर विनती
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आपसे हाथ जोड़ कर के विनती है, इस मामले को वापस लीजिए और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है, जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है, क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं. गांव में कोई शादी होती है, ब्याह होता है, हर आदमी का कोई न कोई हक है, कोई न कोई नेग है, हर तरीके से भागीदारी होती है. 

पिछले दिनों सनातन कथा
अभी मैंने सनातन कथा कराया 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक जिसमें सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी ने कथा कहा मैंने 52 जाति समाज के जो धर्मगुरु थे, उनसे उद्घाटन कराया. उनसे एक-एक वृक्ष लिया और मैं सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं. आपने तो कानून बना कर हमारे उस मिशन को स्वाहा कर दिया. उधर, कैसरगंज सांसद करन भूषण सिंह ने एक्स पर लिखा, इंटरनेट मीडिया व समाचार चैनल के माध्यम से यूजीसी के नए नियम को लेकर मेरे विरुद्ध कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. बिना मेरा पक्ष जाने ऐसा कैंपेन चलाया जाना दुर्भाग्य पूर्ण है.  

TAGS

UGC Protest

Trending news

UGC Protest
हाथ जोड़कर विनती, UGC नियमों को तत्काल वापस लें....बृजभूषण शरण सिंह ने दी नसीहत
yuvraj death case
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ने खोली पोल! नोएडा में मिले 65 और 'मौत के गड्ढे'
mahakumbh 2025
महाकुंभ हादसा: मौनी अमावस्या त्रासदी पर हाईकोर्ट सख्त, मुआवजे पर फैसले का दिया आदेश
Singer Vishal Mishra
कौन है यूपी के छोटे शहर का लड़का विशाल मिश्रा? 'घर कब आओगे' गाना हाे रहा ट्रेंड
mahatma gandhi death anniversary
जब गांधी जी ने जला दिये थे किसानों की जमीन के कागज, पढ़ें यूपी से जुड़े रोचक किस्से
siddharthnagar news
सीएम योगी ने दी 1052 करोड़ की सौगात, 229 परियोजनाओं से बदलेगी इस जिले की किस्मत
lakhimpur kheri news
न्याय की आस में टूटी युवती ! लोक-लाज और प्रताड़ना से आहत होकर की आत्महत्या
kaam ki khabar
UP में जमीन रजिस्ट्री में फर्जी दस्तावेज लगाने वाले सावधान! 1 फरवरी से नया नियम लागू
UP Lekhpal Bharti 2026
2 घंटे 100 प्रश्न...यूपी लेखपाल भर्ती आवेदन का आखिरी मौका, कैसा होगा एग्जाम पैटर्न?
Aparna and Pratik Divorce
अपर्णा-प्रतीक के बीच 'ऑल इज गुड' ! हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर