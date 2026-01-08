Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3067759
Zee UP-UttarakhandAyodhya

बृजभूषण शरण सिंह को मिला 'ढाई करोड़ का गिफ्ट', लंदन से गोंडा पहुंचा खास उपहार

Brij Bhushan Sharan Singh Birthday Gift: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण को उनके जन्मदिन के मौके पर हरियाणा के एक दंपत्ति ने खास उपहार दिया है. इसे देखने वालों की भीड़ गोंडा पहुंच रही है.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brij Bhushan Sharan Singh
Brij Bhushan Sharan Singh

Brij Bhushan Sharan Singh Birthday Gift: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके जन्मदिन पर खास उपहार मिला है. बृजभूषण शरण सिंह को लंदन से ढाई करोड़ रुपये का घोड़ा मंगाकर हरियाणा के दंपत्ति ने उनको जन्मदिन पर गिफ्ट दिया है. लंदन से आए घोड़े को देखने वालों की भीड़ पहुंच रही है.   

लंदन से गोंडा पहुंचा अनोखा उपहार
बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले रविंद्र पाल सिंह चौहान और उनकी पत्नी संगीता सिंह चौहान ने पूर्व सांसद को गिफ्ट में ढाई करोड़ रुपये का घोड़ा दिया है. यह घोड़ा तीन दिन पहले लंदन से पहुंचा है और इसे आज देर रात गोंडा पहुंचा. इसकी मां का नाम द गुरखा है, जो आर्यन की रहने वाली है. इसके पिता का नाम Dynarock है, जो लंदन के रहने वाला है. ये घोड़ा थोरो ब्रेड नस्ल का है. इसकी मंजरी ब्रेड है. बाजार में इसके पैदा होने पर कीमत 50 लाख है. 

38 रेस में शामिल हो चुका हे ये घोड़ा 
रेस में शामिल होने पर इसकी कीमत ढाई करोड़ रुपये हो जाती है. ये घोड़ा अब तक 38 रेस प्रतियोगिता में शामिल हो चुका है. इसमें 7 प्रतियोगिता में विजयी भी रहा है. दो प्रतियोगिताओं में सेकंड स्थान पर रहा है. पांच प्रतियोगिताओं में तीसरे स्थान पर और चार प्रतियोगिताओं में चौथे स्थान पर रहा है. 38 रेस प्रतियोगिताओं में शामिल होकर ASHWA JOHANNESBURG नाम के घोड़े ने 22 लाख 41353 रुपये जीता है. इस घोड़े की अगर रेटिंग की बात करें तो 102 है. यह बहुत ही कीमती घोड़ा माना जा रहा है. इससे रविंद्र पाल सिंह चौहान और उनकी पत्नी संगीता सिंह चौहान ने बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन पर गिफ्ट में दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम आवास के सामने है दंपत्ति का घर 
मीडिया से बात करते हुए रविंद्र पाल सिंह चौहान ने कहा कि मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने रहता हूं. हरियाणा में भी मेरा घर है. नेताजी से दिल्ली में मुलाकात होती रहती है. हमारी पत्नी के वहां पर दिल्ली के अंदर कई घोड़े हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में और विदेश में भी हमारे घोड़े हैं. घोड़े से नेताजी का प्यार सम्मान और इज्जत जो हमने देखी है तो तय किया कि उनको जन्मदिन पर एक घोड़ा उपहार स्वरूप देंगे. 

7 साल है घोड़े की उम्र 
उन्होंने कहा कि हमने सही जगह पर सही इंसान को घोड़ा गिफ्ट किया है. पत्नी के कहने पर नेताजी को घोड़ा गिफ्ट किया है. पूरी दुनिया में थोरो ग्रेड रेस की एक अलग नस्ल होती है. इसका बाप लंदन के अंदर पैदा हुआ था. इसकी मां आर्यन की है. 7 साल का घोड़ा लंदन से मंगवाया है. यह 7 साल का घोड़ा है. इसने पूरे दुनिया के अंदर 7 क्लासिक रेस जीती है. उन्होंने कहा कि मैं इसका दाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उपहार का कोई दाम नहीं होता है. 

300 घोड़े के मालिक हैं हरियाणा के दंपत्ति 
वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने मंच से कहा कि एक श्रम नाम की चीज है, वह लोगों को नहीं करनी चाहिए या लोग खुद मेहनत करते हैं. खुद घोड़े की सेवा करते हैं. मैं तो उनके घर जाकर के देख चुका हूं. 100 बीघा में इनकी हरियाणा के अंदर घर बना हुआ है. यह दोनों पति-पत्नी खुद खेत में जाते हैं. घास काट करके लाते हैं. ये लोग घोड़े के बहुत ही शौकीन हैं. 300 घोड़े इनके पास हरियाणा के अंदर हैं. इन्होंने मुझे उपहार स्वरूप एक घोड़ा दिया है. जो मैंने स्वीकार किया है.  

 

TAGS

Brij Bhushan Sharan

Trending news

Kanpur News
क्रिकेट खेलते बच्चों ने देखा खौफनाक मंजर ! खाली प्लॉट में मिला खून से लथपथ शव
Agra News
फर्जी अपहरण....कपड़ा सेल्समैन की झूठी कहानी, 5 घंटे में पुलिस ने खोली पोल
Hapur News
शादी कर पढ़ाया-लिखाया...दारोगा बनते ही उसी पत्नी ने पति पर की FIR! जानिए पूरा मामला
Amethi news
अमेठी में टिकीं स्मृति ईरानी: घर के बाद अब SIR में जुड़वाया नाम, समझिए सियासी मायने
Sonbhadra News
सपा के कद्दावर नेता का निधन, क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर
Rampur News
पाकिस्तान की नागरिक! फर्जी कागजों से यूपी में सरकारी नौकरी.. 33 साल बाद FIR दर्ज
Etah news
एटा में राजस्व टीम पर हमला, पैमाइश के दौरान बवाल, सरकारी गाड़ी तोड़ी
up encounter news
हापुड़ से औरैया तक ऑपरेशन लंगड़ा...प्रहार तगड़ा! शातिर गैंगस्टर को लगी गोली
Lucknow news
‘वोट बचाओ, नागरिकता बचाओ...' अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला
silver seizure scandal
महाराजगंज में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 10 किलो चांदी के साथ दो नेपाली गिरफ्तार