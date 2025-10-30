बृजभूषण शरण सिंह बाल बाल बचे....बिहार में रैली से लौटते समय हेलीकॉप्टर ने खेत में की इमरजेंसी लैंडिंग

Gonda News: गोंडा के कैसरगंज से पूर्व सांसद व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ बड़ा हादसा होते बच गया. ​फिलहाल वह सुरक्षित हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वह खुद के सकुशल होने की जानकारी दी है.

जनसभा से लौटते समय की इमरजेंसी लैंडिंग

दरअसल, बीजेपी नेता व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक दिवसीय बिहार दौरे पर थे. वह संदेश विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे. यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद वह हेलीकॉप्टर से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक दूसरी रैली करने जा रहे थे. इस बीच रास्ते में मौसम खराब होने के कारण बृजभूषण शरण सिंह को खेत में ही अपने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करानी पड़ी है.

बृजभूषण शरण सिंह ने जारी किया वीडियो

हेलीकॉप्टर के पायलट के सूझबूझ से बृजभूषण शरण सिंह सुरक्षित बच गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद के सकुशल होने की जानकारी दी है. साथ ही अफवाहों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह संदेश विधानसभा से सभा को संबोधित करके दिनारा विधानसभा हेलीकॉप्टर से निकले थे. रास्ते में मौसम खराब होने के कारण खेत में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करनी पड़ी है. वह पूरी तरीके से सुरक्षित हैं अफवाहों पर लोगों को ध्यान न देने की बात कही है.

दिनारा विधानसभा की जनसभा को कैंसिल किया

बृजभूषण शरण सिंह ने अपने समर्थकों को यह भी जानकारी दी है कि अब वह हेलीकॉप्टर के बजाए गाड़ी के माध्यम से पटना जा रहे हैं. अब दिनारा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने के लिए नहीं जाएंगे. किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है. जल्द ही वह अपने समर्थकों के बीच होंगे. वह पूरी तरह से ठीक हैं.

