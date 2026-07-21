मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं... हनुमानगढ़ी में नमाज न पढ़ने वाले बयान पर बृजभूषण का यूटर्न

मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके दिखाया

उन्होंने कहा कि आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे माफी मांगने में दिक्कत नहीं. उन्होंने कहा कि मीडिया ने इसको तोड़-मरोड़ करके ऐसे दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री की बात काट रहा हूं. मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की बात काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी. ​हां जब मुझसे कहा गया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज यह मुझसे पर्टिकुलर सवाल किया गया तब मैं थोड़ा रोष में आ गया, क्योंकि हनुमान जी का भक्त हूं, अयोध्या से नाता है, तो मैं थोड़ा रोष में आ गया कि देखिए एक तरफ राम जन्मभूमि किसी कारण से चर्चा में है, दूसरा यह चर्चा में आ जाए. हनुमान जी चर्चा में आ जाएं तो सरयू मैया को हटा दीजिए. हनुमान जी को हटा दीजिए राम जन्मभूमि को हटा दीजिए, तो अयोध्या में बचता क्या है?