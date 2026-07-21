मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं... हनुमानगढ़ी में नमाज न पढ़ने वाले बयान पर बृजभूषण का यूटर्न

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बीते दिनों बयान दिया था कि अयोध्या हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ा गया है. आज मंगलवार देर शाम मीडिया से बात करते हुए वह अपने उस बयान से पलट गए. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को सही बताया है. कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है.
पूर्व सांसद ने दिया बयान
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि "देखिए मुझसे जो मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया था, वह प्रश्न सीधा-साधा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई कि नहीं? इस पर मैंने कहा नहीं. हां मुझे यह कहना चाहिए था कि सीढ़ियों पर नहीं पढ़ी गई, लेकिन परिसर में पढ़ी गई या 52 बीघे के अंतर्गत पढ़ी गई या किसी संत के स्थान पर पढ़ी गई, लेकिन जब यह प्रश्न मेरे सामने आया कि क्या सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई तो मेरे मन को एक बहुत बड़ा झटका लगा कि आज हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की बात आ रही है जिसको मैंने सिरे से नकार दिया.
'मुख्यमंत्री सही'
अब 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा', इसका मतलब हाथी है कि जानवर है कि अश्वत्थामा है. अब एक तरीके से मुख्यमंत्री का भी बयान सही है. इसके बाद जो पूज्य संतों ने बयान दिया है. अयोध्या के पूज्य संतों ने बयान दिया है उनका भी बयान सही है और हमारा भी बयान सही है. मैंने यही कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन अच्छा होता कि अगर दूसरी लाइन मैं यह कह देता कि 52 बीघे के परिसर में पढ़ी गई. तो शायद इतना जो बवाल हुआ वह न होता.
मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके दिखाया
उन्होंने कहा कि आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे माफी मांगने में दिक्कत नहीं. उन्होंने कहा कि मीडिया ने इसको तोड़-मरोड़ करके ऐसे दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री की बात काट रहा हूं. मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की बात काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी. हां जब मुझसे कहा गया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज यह मुझसे पर्टिकुलर सवाल किया गया तब मैं थोड़ा रोष में आ गया, क्योंकि हनुमान जी का भक्त हूं, अयोध्या से नाता है, तो मैं थोड़ा रोष में आ गया कि देखिए एक तरफ राम जन्मभूमि किसी कारण से चर्चा में है, दूसरा यह चर्चा में आ जाए. हनुमान जी चर्चा में आ जाएं तो सरयू मैया को हटा दीजिए. हनुमान जी को हटा दीजिए राम जन्मभूमि को हटा दीजिए, तो अयोध्या में बचता क्या है?