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मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं... हनुमानगढ़ी में नमाज न पढ़ने वाले बयान पर बृजभूषण का यूटर्न

Gonda News: अयोध्या हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ने वाले बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने यूर्टन ले लिया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी सही है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 21, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:57 PM IST
मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं... हनुमानगढ़ी में नमाज न पढ़ने वाले बयान पर बृजभूषण का यूटर्न
Image Credit: Social Media

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