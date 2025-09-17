कांग्रेस पर बृजभूषण शरण सिंह का वार, राहुल गांधी को बताया पाकिस्तान का चहेता

Gonda News: कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है. बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी को पाकिस्‍तान का प्रिय नेता बता दिया. इतना ही नहीं उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान पाकिस्‍तान में बहुत सुना जाता है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बोला हमला

दरअसल, गोंडा में सदर से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की ओर से झंझरी ब्लॉक के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मेधावियों के लिए सम्‍मान समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान पाकिस्‍तान पर भारत की जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विचारों की तारीफ करने पर बृजभूषण शरण सिंह ने हमला बोला. उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है.

'राहुल गांधी का बयान पाकिस्‍तान को प्रिय लगता है'

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्‍तान के लोगों को प्र‍िय लगे. रही बात क्रिकेट में हाथ मिलने का, यह वही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल खड़ा कर रहे थे कि भारत को नहीं खेलना चाहिए. जबकि किसी भी खेल का एक प्रोटोकॉल है खेल का पहला नियम है किसी भी परिस्थिति में किसी देश की टीम को नहीं रोकेगा. कौन हाथ म‍िलाया कौन हाथ नहीं म‍िलाया ये व्‍यक्ति है.

'यूक्रेन और रसिया मोदी जी से सलाह देते हैं'

पीएम मोदी के जन्मदिन पर विपक्ष द्वारा लखनऊ में बेरोजगारी दिवस मनाने के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है. विपक्ष को यही ज्ञान नहीं है कि कब क्या करना चाहिए. यही ज्ञान हो जाता तो विपक्ष के लिए अच्छा हो जाता है. वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा सीज फायर में किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं करने को लेकर कहा कि उस दौरान अगर भारत कमजोर दिखाई पड़ रहा होता किसी भी स्थिति में तो ट्रंप का बयान वाजिब लगता. आज मोदी जी यूक्रेन को सलाह देते हैं, रसिया को सलाह देते हैं. मानना न मानना उनका काम है.

'आज का भारत दुश्‍मन देश में घुसकर मारता है'

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भारत स्वतंत्रत है, हमने 62 की तरह समझौता नहीं किया. हमने 72 की जगह समझौता नहीं किया. 6 महीने बाद बिना शर्त के आपने छोड़ दिया ऐ लोग क्या बात करेंगे. राहुल गांधी लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं जब से वो राजनीति में आए हैं सेल्फ गोल कर रहे हैं. सेल्फ कॉल ना करते होते तो इस देश कि सेना पर सवाल न उठाते. पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता हम घर में घुसकर मारते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने अंदर घुसकर मारा. कांग्रेस इस पर तर्क वितर्क कर रही है.

