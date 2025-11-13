बृजभूषण ने 2 साल बाद महिला पहलवानों से की मुलाकात, पहलवान पूजा ढांडा और पति को दिया आशीर्वाद

Brijbhushan Sharan Meets Ladies Wrestlers: महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोपों के 2 साल बाद पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष, भारतीय कुश्ती महासंघ बृज भूषण शरण सिंह ने रोहतक में महिला पहलवानों से मुलाकात की.
अतुल कुमार यादव/गोंडा: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण आरोपों के 2 साल बाद गुरुवार को पहली बार पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रोहतक में कुश्ती से जुड़े अंतरराष्ट्रीय पहलवानों से मुलाकात की. रोहतक में बृजभूषण शरण सिंह का महिला पहलवानों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया. रोहतक में ओलंपियन निशा दहिया, ओलंपियन रितिका हुड्डा, वर्ल्ड मेडलिस्ट सारिका, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट पूजा गहलोत सहित कई खिलाड़ियों से बृजभूषण शरण सिंह ने मुलाकात की. इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों और उनके परिजनों ने भव्य स्वागत किया.
बृजभूषण ने पहलवानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सभी खिलाड़ियों के साथ समान भाव से कार्य किया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. इस दौरान पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर भी मौजूद रहे है इनके ऊपर भी महिला पहलवान ने आरोप लगाया था.
पहलवान पूजा ढांडा की शादी का था अवसर
दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान पूजा ढांडा की शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोहतक पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम में आई तमाम महिला पहलवानों से बृजभूषण शरण सिंह ने मुलाकात की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
पूजा ढांडा की सगाई कारोबारी अभिषेक बूरा के साथ इसी साल अगस्त में हुई थी. शादी से पहले पूजा ढांडा की हल्दी, मेहंदी, महिला संगीत और दूसरे वैवाहिक कार्यक्रम घर पर ही हुए थे. शादी के मौके पर पति अभिषेक बूरा के साथ दुल्हन के जोड़े में पूजा ढांडा बहुत ही सुंदर लग रही थी. उनकी शादी की कई तस्वीरें भी सामने आईं हैं.
पूजा ढांडा ने जीता था ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक
पूजा ढांडा ने यूथ ओलिंपिक में भारत के लिए रजत पदक भी जीता था. इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं. पूजा ढांडा ने खेलों में अपने करिअर की शुरुआत जूडो से की थी.
