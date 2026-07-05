/राम मंदिर के एक-एक मुद्दे से वाकिफ हूं, राष्ट्रपति भवन जैसी हो सुरक्षा... बृजभूषण शरण सिंह का फिर से बड़ा बयान

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अतुल कुमार/गोंडा: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने श्रीराम मंदिर चंदा चोरी को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है. बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में की गई सुरक्षा और राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद की तरह किए जाने की मांग की है. वहीं, 3 अगस्त को आने वाले यौन शोषण मामले में रिजर्व फैसले पर भी बड़ा बयान दिया है.
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन जैसी हो सुरक्षा
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए उससे क्या लाभ मिला? अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसकी सिक्योरिटी करना चाहिए था. अब सिक्योरिटी के बहाने हैं, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब भी अयोध्या से कट गया. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था तब मैंने बोला था.
जांच पूरी होने पर भी बोलूंगा
आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं और बैरियर इसलिए जैसे रंग महल एक मंदिर है, उसके आगे बैरियर लगा हुआ है. जबकि वो बैरियर दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन नहीं रंग महल मुझको लेना है, जब ले नहीं पाएंगे. अब बात बहुत दूर तक जा चुकी है, लेकिन और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा था. अब जांच हो रही है अपना काम लोग करेंगे कर रहे हैं अब जब जांच पूरी हो जाएगी. तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई है? इसलिए अभी मेरा कोई बोलना नहीं बनता है.
यौन शोषण मामले में क्या कहा?
वहीं, यौन शोषण मामले में 3 अगस्त को आने वाले फैसले पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 3 अगस्त को मेरा जजमेंट रिज़र्व रहा यानी जो लीगल प्रोसीजर होता है, वो सारी चीजें पूरी हो गईं. मैंने पहले कहा था कि अगर ये प्रकरण सत्य पाया जाएगा तो फांसी पर लटक जाउंगा. मैं आज भी उस बात पर कायम हूं. ये श्रीमान जी लोग ना तो समय बता पा रहे हैं ना तो सन बता पा रहे हैं, ना तो जगह बता पा रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिवक्ता ने पूरी बात रखी है जहां तक मैंने सुना है, जो मैं रहा हूं, ना समय है, ना सन है और ना डेट है.
रिटायर्ड आईएएस
वहीं, श्रीराम मंदिर में स्वर्ण जड़ित श्रीराम चरित्र मानस भेंट करने वाले रिटायर्ड IAS और पूर्व गृह सचिव ने कहा है कि श्रीराम चरित्र मानस भेंट की थी, कुछ दिनों तक तो मुझे उसका अपडेट मिला, लेकिन अब उसका नहीं पता है. जब भी पूछा बताया गया कि वो गार्ड रूम में है. उन्होंने कहा कि चंपत राय का बिहेवियर सही नहीं था. मैं बहुत आहत हूं चढ़ावा चोरी से. मैंने अपने माता जी की ज्वैलरी और अन्य ज्वैलरी की मदद से इसको बनवाया था. रिटायर्ड IAS ऑफिसर की आस्था भगवान श्रीराम से इतनी गहरी है कि अभी श्रीराम जी की तस्वीर जो सवर्ण जड़ित है, इनके चरणों में बैठकर प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं.