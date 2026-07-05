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राम मंदिर के एक-एक मुद्दे से वाकिफ हूं, राष्ट्रपति भवन जैसी हो सुरक्षा... बृजभूषण शरण सिंह का फिर से बड़ा बयान

Ayodhya Ram Mandir: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन जैसी सुरक्षा होनी चाहिए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 05, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:14 PM IST
राम मंदिर के एक-एक मुद्दे से वाकिफ हूं, राष्ट्रपति भवन जैसी हो सुरक्षा... बृजभूषण शरण सिंह का फिर से बड़ा बयान
Image Credit: Brij Bhushan Sharan SinghSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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