/राम मंदिर के एक-एक मुद्दे से वाकिफ हूं, राष्ट्रपति भवन जैसी हो सुरक्षा... बृजभूषण शरण सिंह का फिर से बड़ा बयान

यौन शोषण मामले में क्या कहा?

वहीं, यौन शोषण मामले में 3 अगस्त को आने वाले फैसले पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 3 अगस्त को मेरा जजमेंट रिज़र्व रहा यानी जो लीगल प्रोसीजर होता है, वो सारी चीजें पूरी हो गईं. मैंने पहले कहा था कि अगर ये प्रकरण सत्य पाया जाएगा तो फांसी पर लटक जाउंगा. मैं आज भी उस बात पर कायम हूं. ये श्रीमान जी लोग ना तो समय बता पा रहे हैं ना तो सन बता पा रहे हैं, ना तो जगह बता पा रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिवक्ता ने पूरी बात रखी है जहां तक मैंने सुना है, जो मैं रहा हूं, ना समय है, ना सन है और ना डेट है.