शेर आया शेर आया.... यौन शोषण मामले में बाइज्जत बरी हुए बृजभूषण शरण सिंह ने दिखाया 'दबदबा'

पार्टी विचार करेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा

बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि अगर पार्टी विचार करेगी तो मैं चुनाव जरूर लडूंगा, पार्टी से मैं ऊपर नहीं हूं, इस मामले में मैं मजबूत था लड़ गया, बहुत लोग टूट जाते हैं, मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ. आज आंदोलन फैशन बन गया है. महिलाओं और किसानों के पीछे खड़े होकर भाजपा पर वार किया जा रहा. अब काकरोच पार्टी के पीछे खड़े होकर भाजपा पर वार किया जा रहा. बृजभूषण ने चेताया कि शिखंडी के पीछे खड़े होकर वार ना करो सामने से वार करो. वहीं, पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद ने कहा कि मुझे पहले से अपने आप पर भरोसा था, 4 जजों ने फैसला सुनाया है और मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है.