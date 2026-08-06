शेर आया शेर आया.... यौन शोषण मामले में बाइज्जत बरी हुए बृजभूषण शरण सिंह ने दिखाया 'दबदबा'

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: यौन शोषण मामले से बाइज्जत बरी होने के बाद गुरुवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या एअरपोर्ट से हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सत्यमेव जयते रैली कार्यक्रम में पहुंचे. यहां ढोल नगाड़े और पटाखे से लाखों लोगों द्वारा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत किया गया. बृजभूषण शरण सिंह ने नंदिनी माता मंदिर जा करके पूजा अर्चना करके अयोध्या से आए संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहे 500 से अधिक बच्चों का आशीर्वाद लिया और समर्थकों ने स्टेडियम के पास और सड़क पर जमकर आतिशबाजी की है. इस दौरान उनके समर्थकों ने नारे लगाए, शेर आया शेर आया...
सत्यमेव जयते रैली को किया संबोधित
इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने सत्यमेव जयते रैली को संबोधित किया. शायराना अंदाज में कहा कि- “मैं झुक जाता, तो मसला हल हो जाता, मैं झुक जाता, तो मेरे किरदार का कत्ल हो जाता"... उन्होंने कहा कि पहले दिन ही मैंने कहा था कि अगर एक भी प्रकरण सच पाया गया तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा. वह अहंकार नहीं था, मैं सामने वाले को नहीं जानता आप भी सामने वाले को नहीं जानते, लेकिन इंसान अपने आप को 2-3 मिनट में जान लेता है. मैं अपने आपको जानता हूं, इसलिए मैंने यह बात कही थी.
यौन उत्पीड़न के मामले में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ
बृजभूषण सिंह ने कहा कि “भाइयों, मैंने बहुत सोचा कि यह लांछन मेरे ऊपर क्यों लगा? लांछन केवल 'गुड टच' और 'बैड टच' का है, मैंने किसी की साड़ी खींचने का काम नहीं किया. मेरे गोंडा के भाइयों दुनिया में यौन उत्पीड़न के मामले में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी नहीं हुआ. यहां तक किसी रेपिस्ट के खिलाफ भी नहीं हुआ. मेरे खिलाफ तो केवल यह था कि हमने मेडल पहनाया और पहनाते-पहनाते टच हो गया तो तूफान उठ गया.
जिले स्तर पर गैंग मौजूद
उन्होंने कहा कि यह देश की पीड़ा है, आज जिले स्तर पर गैंग मौजूद हैं. ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो पॉक्सो लगाने वाले भी मौजूद हैं. कम पैसा खर्च करेंगे, तो उसी अनुसार केस लगाने वाले भी मौजूद हैं. बृजभूषण सिंह ने कहा, “तमाम बच्चे, संत आत्महत्या कर लेते हैं. तमाम अधिकारी फांसी पर लटक जाते हैं. तमाम राजनेताओं की राजनीति खत्म हो जाती है, तमाम बच्चे जान गंवा देते हैं. जिन लोगों के ऊपर नाजायज केस लगाया जाता है, मुझे उनको संभालने का काम करना है. शायद इसलिए यह केस लगा.
'हां, विवाद से मेरा नाता'
मैं विचार करता हूं अभी कोई कह रहा था कि विवाद से मेरा नाता है. हां महाराज, सत्य है, विवाद से मेरा नाता है, इसीलिए कभी-कभी मैं कहता हूं 'किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाई और पाकी का गीत गाना ही बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, हमारा नाम बगावत है.
पार्टी विचार करेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा
बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि अगर पार्टी विचार करेगी तो मैं चुनाव जरूर लडूंगा, पार्टी से मैं ऊपर नहीं हूं, इस मामले में मैं मजबूत था लड़ गया, बहुत लोग टूट जाते हैं, मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ. आज आंदोलन फैशन बन गया है. महिलाओं और किसानों के पीछे खड़े होकर भाजपा पर वार किया जा रहा. अब काकरोच पार्टी के पीछे खड़े होकर भाजपा पर वार किया जा रहा. बृजभूषण ने चेताया कि शिखंडी के पीछे खड़े होकर वार ना करो सामने से वार करो. वहीं, पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद ने कहा कि मुझे पहले से अपने आप पर भरोसा था, 4 जजों ने फैसला सुनाया है और मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है.