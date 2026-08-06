बृजभूषण शरण सिंह की 'सत्यमेव जयते' रैली आज, गोंडा में जुटेंगे लाखों लोग, जानिए पूरी तैयारी

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Brijbhushan Sharan Singh News: उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 'सत्यमेव जयते' रैली को संबोधित करेंगे. यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत से बरी होने के बाद यह उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक सभा होगी. इस आयोजन को लेकर उनके समर्थकों में भारी उत्साह है और स्टेडियम को भव्य रूप से सजाया गया है. रैली के माध्यम से वे अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
12 लाख लड्डुओं से होगा स्वागत
गोंडा के नंदिनी नगर स्टेडियम में होने वाली बृजभूषण शरण सिंह की 'सत्यमेव जयते' रैली में शामिल होने वाले समर्थकों के स्वागत और प्रसाद के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं. आयोजकों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर लगभग 40 क्विंटल यानी करीब 12 लाख लड्डू तैयार किए गए हैं.
बुधवार दोपहर तक कारीगरों ने दिन-रात मेहनत कर इन लड्डुओं को बनाने का कार्य पूरा कर लिया. इस विशाल मात्रा में तैयार प्रसाद को रैली में आने वाले मेहमानों और समर्थकों को मौके पर खाने के साथ-साथ उनके परिवारों के लिए घर ले जाने हेतु भी वितरित किया जाएगा. इस अनूठी व्यवस्था से समर्थकों में भारी खुशी और उत्साह का माहौल है.
स्टेडियम में विशाल टेंट और खाने की व्यवस्था
नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए बड़े-बड़े टेंट लगाए गए हैं. इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल पर साफ आवाज के लिए बेहतरीन साउंड सिस्टम और बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं. स्टेडियम में 'सत्यमेव जयते' और अदालत के फैसले से जुड़े पोस्टर भी जगह-जगह नजर आ रहे हैं. आयोजकों ने दावा किया है कि इस रैली में तीन लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं. इतने बड़े जनसमूह के भोजन के लिए अलग-अलग कैटरर्स को जिम्मेदारी दी गई है.
ऐसा रहेगा पूरा कार्यक्रम
बताया जा रहा है कि तय शेड्यूल के अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार सुबह अपने परिवार के साथ चार्टर्ड विमान से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से वे सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन-पूजन करेंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे. इसके बाद 300 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ वे गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए रवाना होंगे। रैली स्थल पर पहुंचने से ठीक पहले वे नंदिनी नगर स्थित गौ माता मंदिर में भी पूजा-अर्चना करेंगे.
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