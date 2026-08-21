/बृजभूषण शरण सिंह का सरकार को संदेश, बोले- गांव-गांव में कैंसर फैल रहा, नकली सामान बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई

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Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा के रघुकुल विद्यापीठ में शुक्रवार दोपहर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया. कार्यक्रम में पांच ब्लॉकों से आए 1000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने युवाओं को मेहनत करने और अपने भविष्य को लेकर सही फैसले लेने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आज युवाओं के सामने आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं, लेकिन उन्हें यह तय करना होगा कि वे इन संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं.
नकली खाद्य पदार्थों पर सरकार को चेताया
कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों पर बात की . उन्होंने कहा कि देश में जितना दूध पैदा होता है, उससे कहीं ज्यादा दूध की खपत हो रही है. उन्होंने WHO की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस अंतर पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वह पिछले करीब 20 साल से नकली तेल, नकली घी और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ लोगों को जागरूक करते रहे हैं.
उन्होंने कहा कि आज बाजार में नकली मावा, नकली घी और दूसरे मिलावटी सामान की शिकायतें सामने आ रही हैं. बृजभूषण ने कहा कि सरकार ने कुछ खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई या प्रतिबंध लगाने की पहल की है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया.
बोले- गांव-गांव में कैंसर की चिंता
बृजभूषण शरण सिंह ने मिलावट को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि खराब और मिलावटी भोजन का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. उन्होंने चिंता जताई कि गांव-गांव और घर-घर में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है. उन्होंने अधिकारियों से भी अपील की कि कार्रवाई करते समय असली और ईमानदारी से काम करने वाले कारोबारियों को परेशान न किया जाए, बल्कि नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
बृजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव कभी स्वदेशी अभियान को लेकर आगे आए थे, लेकिन अब उनके उत्पादों को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठते हैं. उन्होंने बाबा रामदेव के संभावित आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन करना है तो मैदान में आइए. इस दौरान उन्होंने पुराने आंदोलन का जिक्र करते हुए तंज भी कसा.
अमित शाह से मुलाकात पर दी सफाई
गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह मुलाकात औपचारिक थी. उन्होंने कहा कि कुछ समय से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए औपचारिक मुलाकात हुई. वहीं करण भूषण सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब उनकी इच्छा होगी, तब वह बन जाएंगे.
युवाओं से बोले- फैसला आपको करना है
बृजभूषण शरण सिंह ने युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि आज युवाओं को भटकाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा साधन मौजूद हैं. ऐसे में यह फैसला युवाओं को खुद करना है कि उन्हें अपने भविष्य के लिए क्या चुनना है. उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और सही सोच के साथ युवा अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.