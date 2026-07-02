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राम मंदिर चढ़ावा चोर पर बुलडोजर एक्शन! आलीशान घर होगा जमींदोज! लवकुश मिश्रा के घर पहुंचा नोटिस

Ram Mandir donation scam: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज निर्माणाधीन संपत्ति पर अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है. एडीए ने निर्माण कार्यों में नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है, और उचित जवाब या नक्शा न मिलने पर इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 02, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:08 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोर पर बुलडोजर एक्शन! आलीशान घर होगा जमींदोज! लवकुश मिश्रा के घर पहुंचा नोटिस
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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