/राम मंदिर चढ़ावा चोर पर बुलडोजर एक्शन! आलीशान घर होगा जमींदोज! लवकुश मिश्रा के घर पहुंचा नोटिस

पड़ोसियों की मांग- 'बुलडोजर न चलाकर किसी अन्य माध्यम से हो रिकवरी'

इस संभावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से आस-पास के ग्रामीणों और पड़ोसियों में भी भारी डर का माहौल है. पड़ोसी राजकुमार मिश्रा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह मकान अन्य रिहायशी घरों से बिल्कुल सटा हुआ है. अगर प्रशासन यहां सीधे बुलडोजर की कार्रवाई करता है, तो आस-पास के अन्य निर्दोष लोगों के घरों को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ बुलडोजर न चलाकर किसी अन्य कानूनी माध्यम या जब्तीकरण के जरिए इस अवैध निर्माण की रिकवरी की जाए.