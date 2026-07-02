/राम मंदिर चढ़ावा चोर पर बुलडोजर एक्शन! आलीशान घर होगा जमींदोज! लवकुश मिश्रा के घर पहुंचा नोटिस

राज्य चुनें
प्रवेश पांडे/अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. जेल की सलाखों के पीछे बंद लवकुश के खिलाफ अब अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने भी बड़ा मोर्चा खोल दिया है. आरोपी की पत्नी के नाम पर सोहावल तहसील के अंतर्गत बन रहे एक आलीशान निर्माणाधीन मकान पर प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी कर दिया है. संतोषजनक जवाब या स्वीकृत मानचित्र (नक्शा) न मिलने की सूरत में इस अवैध निर्माण को जमींदोज़ करने के लिए बुलडोजर चलाया जा सकता है.
बिना मंजूरी के खड़ा किया जा रहा था 25 लाख का मकान
जानकारी के अनुसार, अयोध्या-लखनऊ हाईवे के पास स्थित बनीपुर गांव (सोहावल तहसील) में आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर साल 2025 में करीब 8.8 लाख रुपये में एक जमीन खरीदी गई थी. इस जमीन पर बिना किसी प्रशासनिक मंजूरी और बिना नक्शा पास कराए लगभग 25 लाख रुपये की भारी-भरकम लागत से एक आलीशान दो मंजिला मकान का निर्माण कराया जा रहा था. प्राधिकरण की टीम अब इस पूरे अवैध निर्माण को ढहाने की तैयारी में है.
पुलिस और विकास प्राधिकरण ने की नाप-जोख
बनीपुर गांव में इस आलीशान घर के बाहर से ग्राउंड जीरो की स्थिति बताते हुए संवाददाता प्रवेश पांडे ने अपने वॉक-थ्रू में दिखाया कि किस तरह निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है. आरोपी के पड़ोसी राजकुमार मिश्रा ने मौके पर बताया, कल पुलिस की टीम और विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ आए थे. उन्होंने घर के अंदर और बाहर काफी नाप-जोख (माप) का काम किया है और नोटिस चस्पा किया है.
पड़ोसियों की मांग- 'बुलडोजर न चलाकर किसी अन्य माध्यम से हो रिकवरी'
इस संभावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से आस-पास के ग्रामीणों और पड़ोसियों में भी भारी डर का माहौल है. पड़ोसी राजकुमार मिश्रा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह मकान अन्य रिहायशी घरों से बिल्कुल सटा हुआ है. अगर प्रशासन यहां सीधे बुलडोजर की कार्रवाई करता है, तो आस-पास के अन्य निर्दोष लोगों के घरों को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ बुलडोजर न चलाकर किसी अन्य कानूनी माध्यम या जब्तीकरण के जरिए इस अवैध निर्माण की रिकवरी की जाए.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!