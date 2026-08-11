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CA नरपत डुकिया बने राम मंदिर के नए मैनेजमेंट हेड, जगदीश आफले बने ट्रस्ट के नए सचिव

Ayodhya Ram Temple: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर प्रबंधन में बड़े स्तर पर बदलाव का सिलसिला जारी है. पिछले महीने जगदीश शंकर आफले को ट्रस्ट का पहला सचिव बनाया गया था.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 11, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:10 AM IST
CA नरपत डुकिया बने राम मंदिर के नए मैनेजमेंट हेड, जगदीश आफले बने ट्रस्ट के नए सचिव
Image Credit: Ayodhya News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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