CA नरपत डुकिया बने राम मंदिर के नए मैनेजमेंट हेड, जगदीश आफले बने ट्रस्ट के नए सचिव

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अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रशासनिक और प्रबंधन स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं. मंदिर संचालन एवं प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ट्रस्ट ने सीए (CA) नरपत डुकिया को मंदिर संचालन एवं प्रबंधन (इकाई प्रमुख) की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही विशेष जांच दल (SIT) ने मंदिर के अति-सुरक्षित गर्भगृह लॉकर की गहन जांच की है.
3 चाबियों वाला 'विशेष लॉकर' और SIT की जांच
चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी (SIT) ने बैंक लॉकरों की जांच के बाद अब गर्भगृह के समीप स्थित उस विशेष लॉकर का सत्यापन किया है, जिसमें रामलला को अर्पित किए गए सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य आभूषण रखे जाते हैं. श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए आभूषणों और जारी रसीदों का बिंदुवार मिलान लॉकर में रखी वस्तुओं से किया गया है.
त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली
इस विशेष लॉकर की तीन चाबियां हैं। एक चाबी अब नए इकाई प्रमुख नरपत डुकिया के पास, जबकि अन्य दो चाबियां शैलेंद्र शुक्ल और विंदेश्वरी सिंह के पास सुरक्षित हैं. तीनों अधिकारियों के समन्वय के बाद ही यह लॉकर खोला जा सकता है.
नरपत डुकिया और जगदीश आफले को मिली बड़ी जिम्मेदारी
ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नरपत डुकिया (इकाई प्रमुख): मंदिर की समग्र प्रशासनिक व्यवस्था, विभागों के बीच तालमेल और ट्रस्ट के निर्णयों के क्रियान्वयन का काम देखेंगे. आचार्य इंद्रदेव मिश्र उनके सहयोगी होंगे (कार्यकाल दिसंबर 2026 तक).
नरपत डुकिया (प्रबंधन प्रमुख)
इन्हें मंदिर की समग्र प्रशासनिक व्यवस्था, विभागों के बीच तालमेल और ट्रस्ट के निर्णयों को जमीन पर लागू करने की अहम जिम्मेदारी दी गई है. डॉ. कृष्ण मोहन (अंतरिम महासचिव) के करीबी माने जाने वाले डुकिया के साथ आचार्य इंद्रदेव मिश्र को सहयोगी के तौर पर नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल दिसंबर 2026 तक होगा।
जगदीश आफले (सचिव)
राम मंदिर के खातों का संचालन देख रहे ट्रस्ट के इंजीनियर जगदीश आफले को सचिव का कार्यभार सौंपा गया है. आधिकारिक पत्रों में उन्हें सचिव ही लिखा जा रहा है और आगामी 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी.
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