CA नरपत डुकिया बने राम मंदिर के नए मैनेजमेंट हेड, जगदीश आफले बने ट्रस्ट के नए सचिव

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रशासनिक और प्रबंधन स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं. मंदिर संचालन एवं प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ट्रस्ट ने सीए (CA) नरपत डुकिया को मंदिर संचालन एवं प्रबंधन (इकाई प्रमुख) की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही विशेष जांच दल (SIT) ने मंदिर के अति-सुरक्षित गर्भगृह लॉकर की गहन जांच की है.