सुधर जाओ! पव्वा पीकर 5 घंटे पावर में रहते हो....गोंडा में कार्यकर्ताओं पर भड़के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद

Gonda News: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद द्वारा खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है. गोंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए नजर आए. वहीं, नवाबगंज स्थित एक निजी मैरिज हाल में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक भी की है.

गोंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. संजय निषाद ने कहा कि मैं प्रतिदिन 4 घंटे आप लोगों को इसलिए समझता हूं, क्योंकि लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है. समझ एक ऐसी चीज है बहुत देर समझ में आती है, जब सत्यानाश हो जाता है. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सत्यानाश होने से पहले समझ आ जाए, इसीलिए मैं अपने आपके बहाने अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहा हूं.

बिकाऊ पीयो का लेवल हटाओ

कैबिनेट मंत्री ​संजय निषाद ने कहा कि यह लोग पव्वा (दारू) पी करके 5 घंटा पावर में रहते हैं. ऐसा पावर है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं? मतलब आपके समाज पर बिकाऊ पीयो का लेवल लगा है तो मैं इसीलिए समझाने आया हूं कि बिकाऊ और पीयो का लेवल हटा दो तो शायद आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा.

कार्यकर्ताओं पर नाराज दिखे मंत्री जी

इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ.संजय निषाद अपने कार्यकर्ताओं पर नाराज भी दिखे. उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि यहां पर क्या करने के लिए आए थे? फोटो खिंचवाने के लिए आए थे. फोटो खींच कर ले जाकर दिखाएंगे कि मंत्री के साथ खिंचवाया है. जाकर वहां पर गेट पर पुलिस लगा दो इनके जैसे यहां पर बहुत लोग हैं. यह बाहर लोग क्यों घूम रहे हैं इनके जैसे लोगों को टोपी क्यों पकड़ा दे रहे हैं. जो घुमक्कड़ है ऐसे लोगों को टोपी आप क्यों दे दे रहे हैं इनको लोगों को टोपी देने का क्या मतलब है. दरअसल कार्यकर्ता डॉक्टर संजय निषाद के इस समीक्षा बैठक से निकल निकाल कर जा रहे थे.

अधिकारियों को अपशब्द कहे

वहीं, अधिकारियों को लेकर साले जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह देश अब संविधान से चलेगा. इसमें अधिनियम है नियम नहीं है. नियम के अनुसार हम अभी ऊपर नीचे हैं, लेकिन देश अधिनियम से चलेगा. अधिकारियों को अधिनियम बता दिया गया है कि साले देश ऐसे चलाना है जा करके खड़ा रहो. चौराहे पर जा करके बताएंगे. सबको मताधिकार का अधिकार है, इलाज लेने का अधिकार है. अपने आप को महापुरुष बताते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद ने कहा कि हमारे जैसे लोग तमाम महापुरुष आंदोलन किए तुम महिला को भी प्रधान बनने का अधिकार मिल गया. पहले लोग कहते थे कि यह कमजोर है क्या कर पाएंगे?. 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है. अब प्रधान महिला बनेगी, भले उसके पति वहां पर काम देखें.

