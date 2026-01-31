राम मंदिर निर्माण की बड़ी अपडेट, 1900 करोड़ खर्च, जानिए कब होगा काम पूरा

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण को लेकर अहम जानकारी साझा की. दो दिवसीय बैठक में शामिल होने आए नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 30 अप्रैल 2026 तक राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एलएंडटी और टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज अपने इंजीनियरों और श्रमिकों को अन्य परियोजनाओं में शिफ्ट कर देंगी. दोनों संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक सभी जरूरी दस्तावेज और बिल भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए.

नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि एलएंडटी और टाटा कंसलटेंसी ने मंदिर निर्माण पर तीन वर्ष की गारंटी दी है. इसी कारण मंदिर की देखरेख के लिए दोनों संस्थानों की एक छोटी तकनीकी यूनिट परिसर में तैनात रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य निर्माण निगम के साथ एलएंडटी और टाटा कंसलटेंसी के जो भी एग्रीमेंट हैं, उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही अपने अधीन ले लेगा. फिलहाल केवल ऑडिटोरियम का कार्य शेष है, जिसे भी 30 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. मंदिर निर्माण पर हुए खर्च को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक करीब 1900 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जिनमें से 1600 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, इसमें जीएसटी भी शामिल है.

अयोध्या में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि जमीन हस्तांतरण में देरी के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया, हालांकि संस्था ने अस्पताल का डिजाइन तैयार कर लिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राम मंदिर की फसाड लाइट जुलाई-अगस्त तक तैयार हो जाएगी, जबकि सप्त मंदिर में आम श्रद्धालुओं के दर्शन मार्च माह से शुरू होने की संभावना है.