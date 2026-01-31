Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3092539
Zee UP-UttarakhandAyodhya

राम मंदिर निर्माण की बड़ी अपडेट, 1900 करोड़ खर्च, जानिए कब होगा काम पूरा

Ayodhya News: अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी और अहम जानकारी साझा की है. दो दिवसीय बैठक में शामिल होने आए नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 30 अप्रैल 2026 तक राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 31, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ram mandir
Ram mandir

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय:  राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण को लेकर अहम जानकारी साझा की. दो दिवसीय बैठक में शामिल होने आए नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 30 अप्रैल 2026 तक राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एलएंडटी और टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज अपने इंजीनियरों और श्रमिकों को अन्य परियोजनाओं में शिफ्ट कर देंगी. दोनों संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक सभी जरूरी दस्तावेज और बिल भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए.

नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि एलएंडटी और टाटा कंसलटेंसी ने मंदिर निर्माण पर तीन वर्ष की गारंटी दी है. इसी कारण मंदिर की देखरेख के लिए दोनों संस्थानों की एक छोटी तकनीकी यूनिट परिसर में तैनात रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य निर्माण निगम के साथ एलएंडटी और टाटा कंसलटेंसी के जो भी एग्रीमेंट हैं, उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही अपने अधीन ले लेगा. फिलहाल केवल ऑडिटोरियम का कार्य शेष है, जिसे भी 30 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. मंदिर निर्माण पर हुए खर्च को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक करीब 1900 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जिनमें से 1600 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, इसमें जीएसटी भी शामिल है. 

अयोध्या में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि जमीन हस्तांतरण में देरी के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया, हालांकि संस्था ने अस्पताल का डिजाइन तैयार कर लिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राम मंदिर की फसाड लाइट जुलाई-अगस्त तक तैयार हो जाएगी, जबकि सप्त मंदिर में आम श्रद्धालुओं के दर्शन मार्च माह से शुरू होने की संभावना है.

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Ayodhya news
राम मंदिर निर्माण की बड़ी अपडेट, 1900 करोड़ खर्च, जानिए कब होगा काम पूरा
Kanpur News
अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे कानपुर, फूल-मालाओं से हुआ स्वागत, कह दी ये बड़ी बात...
Ghaziabad News
खाने में देरी बना खूनी विवाद, ढाबे पर चलीं चाकू, गाजियाबाद में दो दोस्तों की मौत
KGMU
हिंदुओं के तमाम देवता,मेरा सिर्फ अल्लाह,रमीज ऐसे करता था हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश
Hardoi News
गुब्बारा बना काल! खेल-खेल में चली गई मासूम की जान, सदमे में सिपाही का पूरा परिवार
UP BJP
यूपी BJP ने 5 फरवरी तक होल्ड किए जी रामजी अभियान समेत सभी कार्यक्रम,क्यों स्थगित हुए
UP SIR News
मतदाताओं के लिए जरूरी खबर, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आज शाम 4 बजे तक आखिरी मौका
Yuvraj Mehta Death Case
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत मामले में बड़ा अपडेट, 2 आरोपी जमानत पर छूटे, लगी ये शर्तें
up police constable recruitment
सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, आवेदकों में गलती सुधारने का मिला आखिरी मौका
Lucknow news
स्किल ट्रेनिंग के साथ 'अपडेट' होंगे यूपी के युवा,सेंटर्स में रोज अखबार पढ़ना अनिवार्य