राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा आमने सामने, SIT से क्लीनचिट मिलते ही फोड़ा 'लेटर बम'

बैंक अकाउंट में चेकबुक का इस्तेमाल नहीं

9 पन्नों के पत्र में चंपत राय ने लिखा, मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में चेकबुक का इस्तेमाल नहीं होता. पेमेंट बैंक ट्रांसफर के जरिए होते हैं. कैश पेमेंट नहीं किया जाता. ट्रस्ट के खाते SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं. उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्रस्ट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इंटर्नल और वैलिड ऑडिट कराया जाता है. दिल्ली की फर्म वी. शंकर अय्यर ये ऑडिट करती है. बता दें कि बीते दिनों ही एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फाइनल रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी थी. इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीनचिट दे दी है. इसके बाद ही अब चंपत राय ने पत्र लिखा है.