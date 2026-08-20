राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा आमने सामने, SIT से क्लीनचिट मिलते ही फोड़ा 'लेटर बम'

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Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद चंपत राय ने 9 पन्नों का लेटर जारी किया. इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र की भूमिका को लेकर कई दावे किए हैं. चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा के आमने—सामने आ जाने से एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा चर्चा में आ गया है.
9 पन्नों का पत्र लिखा
चंपत राय ने कहा कि 'राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी थे और नृपेंद्र मिश्र को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था. चंपत राय ने कहा कि नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण समिति में अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया. इनमें से कुछ लोग 6 साल के दौरान केवल एक-दो बार ही अयोध्या आए.
अनूप मित्तल के नाम का जिक्र
चंपत राय का कहना है कि पूर्व NBCC चेयरमैन अनूप मित्तल लगातार नृपेंद्र मिश्र के साथ निर्माण समिति की बैठकों में शामिल होते थे. चंपत राय का कहना है कि ऐसा एक भी कार्य नहीं हुआ, जो समिति में निर्णय नहीं हुआ हो. यदि निर्णय कर भी लिया तो वह मान्य नहीं किया गया, यदि कुछ कर भी दिया तो उसे हटा दिया गया.
नृपेंद्र मिश्रा के सुझाव पर L&T को काम मिला
चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण के सभी निर्णयों के लिए नृपेंद्र मिश्रा जी ने सदैव अपने को ही प्रमुख कहा. हलांकि आगे चंपत राय कहते हैं नृपेंद्र मिश्रा जी के कारण ही मंदिर निर्माण तेजी से पूरा हुआ. चंपत राय ने कहा कि नृपेंद्र मिश्र के सुझाव पर लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई. मंदिर के डिजाइन और निर्माण से जुड़े काम के लिए नोएडा की डिजाइन एसोसिएट फर्म का चयन किया गया.
बैंक अकाउंट में चेकबुक का इस्तेमाल नहीं
9 पन्नों के पत्र में चंपत राय ने लिखा, मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में चेकबुक का इस्तेमाल नहीं होता. पेमेंट बैंक ट्रांसफर के जरिए होते हैं. कैश पेमेंट नहीं किया जाता. ट्रस्ट के खाते SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं. उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्रस्ट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इंटर्नल और वैलिड ऑडिट कराया जाता है. दिल्ली की फर्म वी. शंकर अय्यर ये ऑडिट करती है. बता दें कि बीते दिनों ही एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फाइनल रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी थी. इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीनचिट दे दी है. इसके बाद ही अब चंपत राय ने पत्र लिखा है.