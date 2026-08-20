Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा आमने सामने, SIT से क्लीनचिट मिलते ही फोड़ा लेटर बम

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा आमने सामने, SIT से क्लीनचिट मिलते ही फोड़ा 'लेटर बम'

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है. एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्लीनचिट मिलने के बाद चंपत राय ने 9 पन्नों के पत्र पर कई सवाल खड़े किए हैं.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 20, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:14 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा आमने सामने, SIT से क्लीनचिट मिलते ही फोड़ा 'लेटर बम'
Image Credit: Social Media

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MSc छात्रा की प्रेमी के बाथरूम में मिली, मां ने खोला कमरा तो उड़ गए होश
2
3
4
5