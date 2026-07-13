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चंपत राय और अनिल मिश्रा का राम मंदिर ट्रस्ट से टूटा रिश्ता! इस्तीफे के बाद एक और बड़ा एक्शन

Ram Mandir: श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद अब एक और एक्शन लिया है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 13, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:12 PM IST
चंपत राय और अनिल मिश्रा का राम मंदिर ट्रस्ट से टूटा रिश्ता! इस्तीफे के बाद एक और बड़ा एक्शन
Image Credit: Champat Rai And Anil Mishra

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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