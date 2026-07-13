चंपत राय और अनिल मिश्रा का राम मंदिर ट्रस्ट से टूटा रिश्ता! इस्तीफे के बाद एक और बड़ा एक्शन

वकीलों का आंदोलन जारी

उधर, अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में अधिवक्ता संघ की तरफ में मुकदमा दर्ज न किए जाने पर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने कचहरी परिसर में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने कहा कि अगर चंपत राय अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वह थाना राम जन्मभूमि का घेराव करेंगे. दरअसल 15 दिन पूर्व ही अधिवक्ता संघ राम जन्मभूमि थाने में एक तहरीर दे चुका है और इन तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है, इससे पहले जेल में बंद आठो आरोपियों के खिलाफ पैरवी करने से भी वकीलों ने मना कर दिया था.