चंपत राय और अनिल मिश्रा का राम मंदिर ट्रस्ट से टूटा रिश्ता! इस्तीफे के बाद एक और बड़ा एक्शन

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Ayodhya Ram Mandir Chadhava Chori: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एक और एक्शन लिया गया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया है. इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था.
इस्तीफे के बाद नाम हटाया गया
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम ट्रस्टी के रूप में दर्ज था. सोमवार को ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया. वहीं, हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने एक और खुलासा किया है. संतोष दुबे कहते हैं कि "मैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सबूत वाली यह फाइल SIT को देने जा रहा हूं. इसमें सबकी 'कुंडली' है. उन्हें एक और बड़ी फाइल भी दी जाएगी, या फिर CM को दी जाएगी और सार्वजनिक की जाएगी.
किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा
उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल जाना होगा. उन्होंने कहा कि पहले हमने 40 साल तक लड़ाई लड़ी थी. हम फिर लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव मुख्य आरोपी हैं. मुझे भरोसा है कि CM कार्रवाई करेंगे. न्याय जरूर मिलता है, भले ही उसमें समय लगे.
वकीलों का आंदोलन जारी
उधर, अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में अधिवक्ता संघ की तरफ में मुकदमा दर्ज न किए जाने पर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने कचहरी परिसर में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने कहा कि अगर चंपत राय अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वह थाना राम जन्मभूमि का घेराव करेंगे. दरअसल 15 दिन पूर्व ही अधिवक्ता संघ राम जन्मभूमि थाने में एक तहरीर दे चुका है और इन तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है, इससे पहले जेल में बंद आठो आरोपियों के खिलाफ पैरवी करने से भी वकीलों ने मना कर दिया था.