/राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को मिली ​जिम्मेदारी

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Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust Press Conference: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई. बैठक में ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट की ओर से कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि महाराज ने बताया गया कि चढ़ावा चोरी का पाप गिनती के समय हुआ है. इस घटना से हम लोग दुखी हैं. गोविंद देव गिरि महाराज ने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है. गोविंद देव गिरि ने कहा कि ट्रस्ट में बदलाव पर भी सहमति बनी है.
कृष्ण मोहन को सौंपी गई जिम्मेदारी
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा कि "एक बार इस्तीफा सौंपे जाने के बाद, उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का फैसला हमारे हाथ में नहीं था. हमें बस उसे स्वीकार करना था. नतीजतन, हमने उसे स्वीकार कर लिया. उस समय, हमने चंपत राय जी की सेवा को भी माना और उसकी सराहना की. उन्होंने खुद बड़े दिल से यह फैसला लिया. उन्होंने इतने सालों तक राम मंदिर के निर्माण के लिए काम किया है. शुरुआत से ही, जब इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई खास गतिविधि नहीं थी, तब से लेकर आज तक, हमने उनके अब तक के काम और इन हालात में दिखाए गए बड़प्पन के सम्मान में उनका इस्तीफा स्वीकार किया. हम भविष्य की जरूरी व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसकी जिम्मेदारी श्री कृष्ण मोहन जी को सौंपी गई है, जो मेरे साथ अंतरिम जनरल सेक्रेटरी के तौर पर यहां बैठे हैं."
'चढ़ावे और दान की गई चीजें सुरक्षित'
गोविंद देव गिरि महाराज ने आगे कहा कि "आरोप लगाए जाते हैं कि कई अन्य बेहतरीन चढ़ावे और दान की गई चीजें भी बिना किसी निशान के गायब हो गईं. हम आपको दिखाने के लिए इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखने वाला रजिस्टर लाए हैं. हम उन सभी चीजों का विवरण पेश करेंगे जिनकी बात हो रही है. हम आज आपके सामने ये सब दिखाने जा रहे हैं. इसके अलावा, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी 2800 चीजों की सूची वाला एक रजिस्टर है, और वे सभी सुरक्षित हैं. हम ये पांच खास चीजें— जिन पर चर्चा हो रही है सिर्फ़ आपको नमूने के तौर पर दिखाने के लिए लाए हैं. हालांकि, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हम आगे जो काम करेंगे, उसे इस तरह से किया जाएगा कि कोई भी उसमें जरा सी भी कमी नहीं निकाल पाएगा.
ट्रस्ट बेहतरीन काम के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि हमारा ट्रस्ट ऐसे बेहतरीन काम को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और हमने इस मकसद के लिए खास अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए एक छोटी समिति बनाई है. हम इसी तरह काम को आगे बढ़ाएंगे. हम 22 तारीख को फिर से मिल रहे हैं. हमें उम्मीद है कि तब तक SIT की अंतिम रिपोर्ट हमें मिल जाएगी. हम उस रिपोर्ट पर चर्चा करने और अतिरिक्त ट्रस्टी नियुक्त करने के लिए 22 तारीख को मिल रहे हैं. हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि चोरी चोरी होती है, और SIT अभी इसकी जांच कर रही है. यह मामला प्रशासन की ज़िम्मेदारी है. हम भी जोरदार मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए, जिनमें वे साथी भी शामिल हैं जो शायद अभी भी छिपे हुए हैं और उन्हें उनके अपराध के लिए उचित सजा मिले, हम इस बात पर अडिग हैं.