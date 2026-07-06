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राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को मिली ​जिम्मेदारी

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust Press Conference: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा कि "एक बार इस्तीफा सौंपे जाने के बाद, उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का फैसला हमारे हाथ में नहीं था. हमें बस उसे स्वीकार करना था.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 06, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:03 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को मिली ​जिम्मेदारी
Image Credit: Champat Rai And Anil MishraSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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