/राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को मिली ​जिम्मेदारी

कृष्ण मोहन को सौंपी गई जिम्मेदारी

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा कि "एक बार इस्तीफा सौंपे जाने के बाद, उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का फैसला हमारे हाथ में नहीं था. हमें बस उसे स्वीकार करना था. नतीजतन, हमने उसे स्वीकार कर लिया. उस समय, हमने चंपत राय जी की सेवा को भी माना और उसकी सराहना की. उन्होंने खुद बड़े दिल से यह फैसला लिया. उन्होंने इतने सालों तक राम मंदिर के निर्माण के लिए काम किया है. शुरुआत से ही, जब इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई खास गतिविधि नहीं थी, तब से लेकर आज तक, हमने उनके अब तक के काम और इन हालात में दिखाए गए बड़प्पन के सम्मान में उनका इस्तीफा स्वीकार किया. हम भविष्य की जरूरी व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसकी जिम्मेदारी श्री कृष्ण मोहन जी को सौंपी गई है, जो मेरे साथ अंतरिम जनरल सेक्रेटरी के तौर पर यहां बैठे हैं."