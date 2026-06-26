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राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, अयोध्या में हलचल तेज

Champat Rai Resignation: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 26, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:36 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, अयोध्या में हलचल तेज
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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