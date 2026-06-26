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विशाल/Ram mandir donation scam: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण की एसआइटी जांच के बीच गुरुवार को अचानक श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कठोर संस्तुति के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया. बताया जा रहा है कि चंदा और चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा, दोनों पर ही इस्तीफा देने का दबाव था. VHP के निर्देश पर दोनों ने रिजायन किया.
एसआईटी की सिफारिश पर मामले में पहली एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है. इस्तीफों को जांच में हुई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR होने के बाद सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आरोप सामने आने के बाद सरकार की ओर से तुरंत SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे.
CCTV में 70 मौकों पर पकड़ी गई चोरी
27.04.2026 से 05.06.2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं. सीसीटीवी में कुल 70 मौकों पर चोरी/गबन संबंधी गतिविधियां पकड़ी गई हैं. सूत्रों के मुताबिक sit ने जांच में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट का भी परीक्षण किया.वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों रिपोर्टों में कई प्रक्रियात्मक कमियों के संकेत मिले हैं.हुंडियों की संख्या एवं अभिलेखों में अंतर मिला है. इसके अलावा कई जगहों पर सीसीटीवी नहीं था. दस्तावेजों में काफी अंतर मिला है. सूत्रों के मुताबिक 2-3 साल से चोरी का खेल चल रहा था.
राम मंदिर चोरी मामले में 8 गिरफ्तारी
बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. इस मामले में गुरुवार को मामले में केस दर्ज किया गया और 8 लोगों को आरोपी बनाया गया. आठ गिरफ्तारी भी हुई. गिरफ्तार आरोपियों में चंपत राय के करीबी और ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम भी शामिल हैं. इन सभी 8 आरोपियों को दोपहर 2.00 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. मुहर्रम के चलते आज कोर्ट की छुट्टी है. ऐसे में आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.
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