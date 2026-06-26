राम मंदिर चोरी मामले में 8 गिरफ्तारी

बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. इस मामले में गुरुवार को मामले में केस दर्ज किया गया और 8 लोगों को आरोपी बनाया गया. आठ गिरफ्तारी भी हुई. गिरफ्तार आरोपियों में चंपत राय के करीबी और ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम भी शामिल हैं. इन सभी 8 आरोपियों को दोपहर 2.00 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. मुहर्रम के चलते आज कोर्ट की छुट्टी है. ऐसे में आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.