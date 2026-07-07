/मेरे ऊपर अनुचित आरोप लगाया गया.... ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद चंपतराय की चिट्ठी, कहा- अंतिम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा पूरा सच

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अयोध्या : श्रीराम मंदिर के दानपात्र से कथित चोरी के मामले को लेकर उठे विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विस्तृत पत्र साझा करते हुए अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह अभी तक मौन बनाए हुए हैं, लेकिन जांच पूरी होने के बाद सभी सवालों का क्रमवार जवाब देंगे.
चंपत राय ने अपने संदेश की शुरुआत रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई "धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिअहिं चारी" से की. इसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने का संकेत बताया.
SIT की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार
अपने पत्र में चंपत राय ने कहा कि दानपात्र की गणना के दौरान हुई कथित चोरी को लेकर कई तरह की चर्चाएं और आरोप सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की हालिया बैठक में विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है. हालांकि, यह रिपोर्ट मूल रूप से गोपनीय थी.
उन्होंने आश्वस्त किया कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वह अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों और उठाए गए सवालों पर विस्तार से जवाब देंगे. उनका दावा है कि जांच पूरी होने के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.
45 वर्षों के सार्वजनिक जीवन का दिया हवाला
चंपत राय ने अपने लंबे सामाजिक और संगठनात्मक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि वह वर्ष 1991 से अयोध्या में कार्य कर रहे हैं और उनका 45 वर्षों का प्रचारक जीवन पूरी तरह पारदर्शी रहा है. उन्होंने स्वयं को "खुली पुस्तक" बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल और जीवन के बारे में कोई भी जानकारी छिपी नहीं है.
धीरज धर्म मित्र अरु नारी,
आपद काल परिखिअहिं चारी। pic.twitter.com/PHtGs95ass
— Champat Rai (@ChampatRaiVHP) July 7, 2026
SIT को भेजे गए बयान में उठाए सवाल
चंपत राय ने जांच दल को दिए गए अपने लिखित बयान में दानपात्र गणना प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देशों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि फरवरी 2025 में तैयार किए गए एक दिशा-निर्देश पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और उन्हें इसकी जानकारी जून 2026 में मिली.
उन्होंने यह भी कहा कि गणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियां रहीं. उनके अनुसार बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुरूप तलाशी, बिना जेब वाले वस्त्र और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया. उन्होंने गणना के लिए नियुक्त कर्मियों के चयन और निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि इन पहलुओं की गहन जांच आवश्यक है.
फिलहाल इस मामले में SIT की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद विवाद से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है.