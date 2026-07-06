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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर.. चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, बैठक में संतों का फूटा गुस्सा

Ram Mandir Donation Row: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. इससे पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ने कहा था कि जो पाप से जुड़ा है, उसे सजा दिलाएंगे, हमें पीएम मोदी और सीएम योगी पर पूरा भरोसा है.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jul 06, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:23 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर.. चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, बैठक में संतों का फूटा गुस्सा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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