/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर.. चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, बैठक में संतों का फूटा गुस्सा

विशाल सिंह/अयोध्या: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक के बाद बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. लंबे समय से दोनों को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही थीं. अब बैठक में लिए गए इस फैसले को ट्रस्ट के भीतर बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है. हालांकि ट्रस्ट की ओर से इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान का इंतजार है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस्तीफों को लेकर गंभीर चर्चा हुई और आखिरकार उन्हें मंजूरी दे दी गई.