Ayodhya News: आज बंद रहेंगे राम मंदिर के कपाट, सभी तरह के पास निरस्त, जानें कब तक नहीं होंगे रामलला के दर्शन?

Ayodhya News: रामलला के दर्शन पर ब्रेक! चंद्र ग्रहण के चलते 9 घंटे बंद रहेगा मंदिर, यात्रा से पहले ये जानकारी जरूरीयह सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा, जिसके कारण अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे.
प्रवेश कुमार/अयोध्या: राम नगरी अयोध्या में आज सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन-पूजन पर रोक रहेगी. रामलला के दरबार सहित प्रमुख मंदिरों के कपाट आज दोपहर 12:30 बजे से बंद कर दिए जाएंगे. दरअसल आज रात 9:59 बजे से चंद्रग्रहण शुरू होगा, जो रात 1:29 बजे तक चलेगा. परंपरा के अनुसार ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, इसी कारण से मंदिरों में दर्शन बंद किए गए हैं.
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से की अपील
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस दौरान दर्शन हेतु न आएं और अपने कार्यक्रम में बदलाव करें. सूतक काल समाप्त होने के बाद ही भगवान के दर्शन संभव होंगे. सोमवार सुबह मंगला आरती के उपरांत मंदिरों के कपाट पुनः खोले जाएंगे और मंदिर में सामान्य दिनचर्या बहाल होगी.
सूतक काल में कई नियम
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में बच्चों और बुजुर्गों को छोड़कर किसी को भी भोजन करने की अनुमति नहीं होती. इस अवधि में प्रभु के भजन-कीर्तन, मंत्रजाप और ध्यान करना शुभ फलदायी माना जाता है.अयोध्या में देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु इस परंपरा का पालन करते हैं. राम मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि दर्शन-पूजन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है और सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपेक्षा की जाती है. इसके साथ ही आज 12:30 बजे के बाद के जिन श्रद्धालुओं के जो पास जारी है उनको उसी पास पर कल सुगमता के साथ राम लला का दर्शन कराया जायेगा.
सभी तरीके के पास निरस्त
राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की मानें तो 7 सितंबर को दोपहर के बाद जिन लोगों ने भगवान राम लला के दर्शन के लिए वीआईपी पास बनवा रखा है.वह पास 7 सितंबर को स्वतः निरस्त रहेंगे. वहीं पास 8 सितंबर को दोपहर 12:30 के बाद लागू कर दिए जाएंगे.