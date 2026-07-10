मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास दौरा: अयोध्या और बस्ती को करोड़ों की सौगात

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Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए एक दिवसीय दौरे पर निकलेंगे. अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अयोध्या और बस्ती जिलों को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है. मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल स्थानीय निवासियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करेगा, बल्कि इन शहरों के सौंदर्यीकरण और आर्थिक विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा.
अयोध्या में विकास का शंखनाद
मुख्यमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत शुक्रवार की सुबह अयोध्या से करेंगे. भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या में विकास कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री वहां कुल 432.70 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं में आधुनिक सड़क निर्माण, जलापूर्ति, और शहरी सुविधाओं का विस्तार शामिल है, जो अयोध्या को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता को विकास कार्यों की जानकारी देंगे.
बस्ती में परियोजनाओं का लोकार्पण
अयोध्या के बाद मुख्यमंत्री बस्ती जिले के लिए रवाना होंगे. बस्ती जनपद के विकास के लिए भी सरकार पूरी तरह तत्पर है. वहां मुख्यमंत्री 504.34 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि की परियोजनाओं की सौगात देंगे. इन योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा. बस्ती में आयोजित होने वाली जनसभा में मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण साझा करेंगे. यह निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य, और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.
गोरखपुर में संपन्न होगी यात्रा
अयोध्या और बस्ती में विकास की नई योजनाओं की आधारशिला रखने और कई तैयार परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने के बाद, मुख्यमंत्री दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे. गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जहां वह स्थानीय प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री के इस तूफानी दौरे को आगामी विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश के हर छोटे-बड़े जिले में समान रूप से विकास पहुंचे और आम जनता का जीवन स्तर बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री की इन यात्राओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने और जन-सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की प्रबल संभावना है.