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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास दौरा: अयोध्या और बस्ती को करोड़ों की सौगात

Ayodhya News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए एक दिवसीय दौरे पर निकलेंगे. अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अयोध्या और बस्ती जिलों को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 10, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:50 AM IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास दौरा: अयोध्या और बस्ती को करोड़ों की सौगात
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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