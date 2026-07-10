मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास दौरा: अयोध्या और बस्ती को करोड़ों की सौगात

गोरखपुर में संपन्न होगी यात्रा

अयोध्या और बस्ती में विकास की नई योजनाओं की आधारशिला रखने और कई तैयार परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने के बाद, मुख्यमंत्री दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे. गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जहां वह स्थानीय प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री के इस तूफानी दौरे को आगामी विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश के हर छोटे-बड़े जिले में समान रूप से विकास पहुंचे और आम जनता का जीवन स्तर बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री की इन यात्राओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने और जन-सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की प्रबल संभावना है.