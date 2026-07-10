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CM योगी ने पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण; बोले- किसानों के उत्थान के लिए समर्पित था उनका जीवन

Ayodhya News: प्रदेश के पूर्व सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्व. मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया और उस पर पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम ने कहा कि सामान्य परिवार में जन्मे मुन्ना सिंह चौहान संघर्ष के बल पर आगे बढ़े.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 10, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:45 PM IST
CM योगी ने पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण; बोले- किसानों के उत्थान के लिए समर्पित था उनका जीवन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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