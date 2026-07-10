/CM योगी ने पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण; बोले- किसानों के उत्थान के लिए समर्पित था उनका जीवन

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित

अनुराधा दुबे व अंजू- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक का चेक

वर्षा- विद्यत सखी को थर्मल प्रिंटर

किरण- विद्याशक्ति किट

पूजा सिंह- विद्याशक्ति किट

अनिता पाल- बैंक सखी प्रमाण पत्र

सोनी मौर्या- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चाबी

पिंकी- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चाबी

अवनीश मिश्र- सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 4.18 लाख का चेक

अमित गौतम- सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 3 लाख का चेक

शिवपूजन- पीएम सूर्य घर योजना लाभार्थी प्रशस्ति पत्र

पंकज कुमार- विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत टूलकिट

विकास- विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत टूलकिट

आलोक कुमार वर्मा- उर्वरा वर्मी कंपोस्ट खाद

अशोक कुमार- उर्वरा वर्मी कंपोस्ट खाद

रीता सिंह- आयुष्मान कार्ड

महावीर सिंह- आयुमान कार्ड