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योगी का विकास मंत्र; सांसद-विधायक तय करेंगे प्राथमिकताएं, 4901 करोड़ की परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

CM Yogi Gonda Visit: गोंडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन और बस्ती मंडल की लोक निर्माण विभाग परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए 4901.65 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी. उन्होंने सांसदों और विधायकों को मिलकर विकास परियोजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने और शीघ्र कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. साथ ही मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ, मखौड़ा धाम समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले 13 मार्गों के विकास तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 810 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 19, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:07 PM IST
योगी का विकास मंत्र; सांसद-विधायक तय करेंगे प्राथमिकताएं, 4901 करोड़ की परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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