UP में दीवाली की रौनक! पहले श्रीराम के दरबार में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी, अब आज शाम को करेंगे जबरदस्त आतिशबाजी

CM Yogi Diwali Celebration: आज दिवाली है, जिसकी रौनक हर ओर देखने को मिल रही है. आम इंसान से लेकर खास तक सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इससे पीछे नहीं हैं. सीएम योगी रविवार को अयोध्या पहुंचे थे, जहां वह दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किए और देश की खुशहाली की कामना की.

सीएम ने बच्चों को दिए तोहफे

इतना ही नहीं सीएम योगी ने श्री रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद लिया. अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने सोमवार को निषाद और मलिन बस्तियों का भी दौरा किया. वहां उन्होंने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान सीएम योगी ने उनमें मिठाइयां और फल भी बांटे साथ ही बच्चों को दिवाली के तोहफे और चॉकलेट दिए.

क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ?

दीपोत्सव के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि मैं यहां दिवाली के अवसर पर सभी बहनों और भाईयों को दिवाली की शुभकामनाएं देने और राज्य सरकार की ओर से उन्हें मिठाई बांटने आया हूं. ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो और दिवाली जैसा उत्साह और उमंग आपके बीच निरंतर मिलता रहे. ये कामना के साथ आज मुझे सुबह इस बस्ती में आने का सौभाग्य मिला. मुझे अच्छा लगा कि आपका मोहल्ला बहुत साफ है. पीएम नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय को स्वच्छता के प्रति आग्रही बनाया है, उन्हें कहा कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे.

इतना ही नहीं सीएम योगी ने ये भी कहा कि जो पूरे नगर को साफ करते हैं, अगर उनका मोहल्ला ही स्वच्छ ना हो, तो लोग स्वाभाविक रूप से सवाल करेंगे, लेकिन आपने अपने मोहल्ले, इस छोटी सी बस्ती को साफ सुथरा रखा है. आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं.

गोरखपुर में दिवाली मनाएंगे सीएम

जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के साथ दिवाली मनाने वाले हैं. सीएम योगी ने कहा है कि वह दिवाली के मौके पर आज शाम को आतिशबाजी भी करेंगे. हालांकि, उन्होंने लोगों से आतिशबाजी के दौरान सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है. उन्होंने कहा है कि आपको अपना ध्यान रखना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी और को चोट ना पहुंचे. हर घर में एक दीया जलना चाहिए क्योंकि वह दीया भी अयोध्या का प्रतीक बन जाएगा.

