Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2968894
Zee UP-UttarakhandAyodhya

UP में दीवाली की रौनक! पहले श्रीराम के दरबार में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी, अब आज शाम को करेंगे जबरदस्त आतिशबाजी

CM Yogi Diwali Celebration: उत्तर प्रदेश में दिवाली की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. सीएम योगी भी इस बार धूमधाम से दीयों का त्योहार मना रहे हैं. पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ में दर्शन पूजन किए और रामलला का आशीर्वाद भी लिया. अब आज शाम गोरखपुर में वह दिवाली मनाने की तैयारी में  हैं. सीएम योगी का क्या प्लान है इस रिपोर्ट में देखिए..

 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali 2025
Diwali 2025

CM Yogi Diwali Celebration: आज दिवाली है, जिसकी रौनक हर ओर देखने को मिल रही है. आम इंसान से लेकर खास तक सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इससे पीछे नहीं हैं. सीएम योगी रविवार को अयोध्या पहुंचे थे, जहां वह दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किए और देश की खुशहाली की कामना की.

सीएम ने बच्चों को दिए तोहफे
इतना ही नहीं सीएम योगी ने श्री रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद लिया. अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने सोमवार को निषाद और मलिन बस्तियों का भी दौरा किया. वहां उन्होंने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान सीएम योगी ने उनमें मिठाइयां और फल भी बांटे साथ ही बच्चों को दिवाली के तोहफे और चॉकलेट दिए. 

क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ?
दीपोत्सव के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि मैं यहां दिवाली के अवसर पर सभी बहनों और भाईयों को दिवाली की शुभकामनाएं देने और राज्य सरकार की ओर से उन्हें मिठाई बांटने आया हूं. ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो और दिवाली जैसा उत्साह और उमंग आपके बीच निरंतर मिलता रहे. ये कामना के साथ आज मुझे सुबह इस बस्ती में आने का सौभाग्य मिला. मुझे अच्छा लगा कि आपका मोहल्ला बहुत साफ है. पीएम नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय को स्वच्छता के प्रति आग्रही बनाया है, उन्हें कहा कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं सीएम योगी ने ये भी कहा कि जो पूरे नगर को साफ करते हैं, अगर उनका मोहल्ला ही स्वच्छ ना हो, तो लोग स्वाभाविक रूप से सवाल करेंगे, लेकिन आपने अपने मोहल्ले, इस छोटी सी बस्ती को साफ सुथरा रखा है. आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं.

गोरखपुर में दिवाली मनाएंगे सीएम
जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के साथ दिवाली मनाने वाले हैं. सीएम योगी ने कहा है कि वह दिवाली के मौके पर आज शाम को आतिशबाजी भी करेंगे. हालांकि, उन्होंने लोगों से आतिशबाजी के दौरान सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है. उन्होंने कहा है कि आपको अपना ध्यान रखना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी और को चोट ना पहुंचे. हर घर में एक दीया जलना चाहिए क्योंकि वह दीया भी अयोध्या का प्रतीक बन जाएगा.

यह भी पढ़ें:यूपी का कौन सा शहर कहलाता है दिवाली सिटी, देवताओं का होता है आगमन!

TAGS

CM Yogi Diwali CelebrationAyodhya newsdiwali 2025Gorakhpur News

Trending news

Uttarakhand Winter Alert
इन इलाकों में ठिठुरेंगे लोग, बारिश से गिरेगा पारा, जानें दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
kanpur latest news
एक करोड़ इन खातों में डाल दो... 12वीं पास ने व्हाट्सएप पर कंपनी बॉस बन किया बड़ा खेल
deepotsav 2025
दिवाली पर गोरखपुर के इस जंगल में होगा मंगल! CM योगी वनटांगियों संग मनाएंगे दीपोत्सव
Varanasi latest news
यूपी में कहां उगता है ‘दिवाली वाला सूरन’, जिसकी देशभर में होती सबसे ज्यादा मांग
Lucknow latest news
अंधेरे में डूबेगा लखनऊ का ये इलाका.. दिवाली बाद 38 हजार घरों की कटेगी बिजली सप्लाई!
Ayodhya Deepotsav
क्या आपको पता है... अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में दर्ज हुए कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड
UP News
दिवाली के बाद नौकरी का तोहफा! UP के इस सरकारी विभाग में खुलेंगे कई दर्जनों पद
Hardoi News
साहब! अब कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा… पुलिस ने मनचले युवक को सबक सिखाया
Banke Bihari Temple
सोने-चांदी की छड़ें, सिक्के... जानें बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से आज क्या मिला
Festival Special train
प्रयागराज से चलेंगी 276 स्पेशल ट्रेनें, दिवाली और छठ पर यात्रियों को बड़ी सौगात