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आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी; रामायण वैक्स म्यूजियम समेत ₹291 करोड़ की 245 परियोजनाओं की देंगे महा-सौगात!

CM Yogi Ayodhya Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं. उनके दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें रामायण वैक्स म्यूजियम और अन्य विकास कार्य शामिल हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 19, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:17 AM IST
आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी; रामायण वैक्स म्यूजियम समेत ₹291 करोड़ की 245 परियोजनाओं की देंगे महा-सौगात!
Image Credit: Ayodhya News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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