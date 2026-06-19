रुदौली के मां कामाख्या धाम में भी बरसेगी सौगात

अयोध्या धाम के विकास कार्यों को गति देने के बाद मुख्यमंत्री रुदौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मां कामाख्या धाम नगर पंचायत पहुंचेंगे. यहां वे ₹25 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न जनोपयोगी विकास परियोजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों को देंगे. सीएम योगी यहां महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना झलकारी बाई कोरी की भव्य मूर्ति का अनावरण करेंगे. इसके साथ ही, वे क्षेत्र को आधुनिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बाबा बाजार में बने नवीन थाना भवन और भेलसर व फेलसंडा रुदौली में निर्मित 'राजस्ट्री भवन' और 'मंडलीय प्रयोगशाला भवन' का आधिकारिक लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे.