Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3017950
Zee UP-UttarakhandAyodhya

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना....चौपाई पढ़ते हुए डबडबाई सीएम योगी की आंखें....जानें रामचरित मानस की इस चौपाई का अर्थ?

Ayodhya Ram Mandir: सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है. सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के लोकप्रिय राजनेता पीएम मोदी ने भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath in Ayodhya
CM Yogi Adityanath in Ayodhya

CM Yogi in Ayodhya Ram Mandir: रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई. इस दौरान वह भावुक नजर आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल हाथ जोड़कर भगवान श्रीराम को नमन किया. वहीं, सीएम योगी भी चौपाई पढ़ते हुए भावुक नजर आए. 

एक नए युग का शुभारंभ 
इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है. सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के लोकप्रिय राजनेता पीएम मोदी ने भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है. राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म-गौरव का प्रतीक है. सीएम योगी ने भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों को धन्यवाद भी दिया. 

राम मंदिर आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वालों को समर्पित 
सीएम योगी ने आगे कहा कि आज का दिन राम मंदिर आंदोलन पर जीवन समर्पित करने वाले संतों, योद्धाओं और राम भक्तों को समर्पित है. ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं. सीएम ने कहा कि राम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह ध्वज विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी ने पढ़ी जो चौपाई उसका क्या अर्थ?
इस दौरान सीएम योगी रामचरित मानस के उत्तरकांड की चौपाई (नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना) पढ़ते हुए भावुक हो गए. यह चौपाई "रामराज्य" का वर्णन करती है. इसका अर्थ है कि कोई भी गरीब, दुखी या दीन नहीं है, और न ही कोई मूर्ख या बिना शुभ लक्षणों वाला है. यह उस आदर्श राज्य को दर्शाती है जहां सभी लोग खुश हैं, न्यायपूर्ण हैं और सुख और समृद्धि में रहते हैं. 

कभी बदहाल थी रामनगरी अयोध्या 
सीएम योगी ने कहा कि पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन आस्था अडिग रही और अचल रही. आस्था न झुकी, न रुकी, जन-जन का विश्वास अटल था. उन्होंने कहा कि कभी वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार थी. पीएम मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है. राम की ये नगरी अब आधुनिकता और  अर्थव्यवस्था के नए युग में प्रवेश कर रही है. प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है. 

यह भी पढ़ें : मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ा दूंगा... 112 पर मिली धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें : राम मंदिर ध्वजारोहण से राजनीतिक लाभ... लेकिन देश का भला नहीं... सपा सांसद बर्क का बयान, पीएम मोदी पर साधा निशाना

TAGS

Ram Mandir

Trending news

Fatehpur News
सात फेरों से पहले फांसी के फंदे पर लटक गया यूपी का लेखपाल ! दुल्हन करती रही इंतज़ार
Ram Mandir
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना....चौपाई पढ़ते भर आईं सीएम याेगी की आंखें, जानें अर्थ?
Unnao News
उन्नाव के गांधीनगर में तेज धमाका, खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, महिला का माैत
mirzapur news
मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ा दूंगा... 112 पर मिली धमकी, मचा हड़कंप
baghpat news
Baghpat News: दामाद ने अपनी सास को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर सन्न रह गए लोग!
Sambhal news
PM के ध्वजारोहण पर भड़के सांसद बर्क- भारत लोकतांत्रिक, संवैधानिक देश, धार्मिक नहीं
UP Scholarship
9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई का खर्च नहीं बनेगा बोझ, बढ़ गई फॉर्म भरने की तारीख!
Meerut News
मुस्कान की कोख से जन्मी मासूम बेटी, सौरभ के परिवार ने बनाया डीएनए जांच का दबाव
ram mandir ayodhya news
राम मंदिर में अब तक सबसे ज्यादा पैसा किसने किया दान? देखें दानदाताओं की पूरी लिस्ट
ayodhya mandir
LIVE: राम मंदिर में धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना.. यहां देखें सीधा प्रसारण