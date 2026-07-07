/CM योगी ने जनपद को दी 819 करोड़ की सौगात: 99 विकास परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर, लाभार्थियों के खिले चेहरे

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Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 819 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं के माध्यम से जनपद में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा मिलेगी.
योजनाओं के लाभार्थियों को मिला सीधा लाभ
विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया. इस अवसर पर ग्राम्य विकास, उद्योग, श्रम, एवं पशुपालन विभाग सहित विभिन्न प्रमुख विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए.
इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, आजीविका के साधन सुनिश्चित करना और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करना है. चेक और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते ही लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे. मंच पर अपनी उपलब्धियों को मान्यता मिलते देख उनमें आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास स्पष्ट नजर आया.
विकास और विश्वास का संगम
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का संकल्प हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है. उन्होंने कहा कि ये विकास परियोजनाएं केवल ईंट-पत्थर का निर्माण नहीं हैं, बल्कि ये जनपद की समृद्धि और खुशहाली का आधार हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवंटित धनराशि का सदुपयोग गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके.
इस कार्यक्रम के आयोजन से स्थानीय नागरिकों में भारी उत्साह है. जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस कार्यक्रम ने साबित कर दिया है कि जनपद अब विकास की दौड़ में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है.
योजनाओं के लाभार्थी
श्रीमती अनीता कुमारी – मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर की चाबी मिली.
श्रीमती सीमा मौर्या - विद्युत सखी एनआरएलएम थर्मल प्रिंटर का वितरण.
श्रीमती निधि वर्मा – विद्युत सखी एनआरएलएम थर्मल प्रिंटर का वितरण.
श्रीमती संजू साहू – बीसी सखी एनआरएलएम प्रशस्ति पत्र.
श्रीमती साधना देवी और नजमा – सेल्फ हेल्प ग्रुप (यूपीएसआरएलएम) के तहत 409 समूहों का 6 करोड़ 13 लाख 50 हजार का चेक.
श्रीमती पूजा पाल और रीता (समूह प्रतिनिधि) – 1.40 करोड़ रुपये का चेक प्राप्त किया.
श्रीमती रीमा देवा और आराधना जायसवाल (संगठन पदाधिकारी) – 55 लाख 50 हजार का चेक प्राप्त किया.
पीएम उद्यमी युवा योजना
अमन मौर्या – 5 लाख का चेक प्राप्त किया.
श्रीमती निर्मला – 3 लाख रुपये का प्राप्त किया.
श्री दया शंकर भार्गव – 5 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया.
श्री करण - 5 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया.
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
श्री लक्ष्मण – 31 हजार रुपये का चेक प्राप्त किया.
श्री अरुण कुमार - 31 हजार रुपये का चेक प्राप्त किया.
श्रीमती लीलावती देवी – 25 हजार रुपये का चेक प्राप्त किया.
श्रीमती पूनम – 25 हजार रुपये का चेक प्राप्त किया.
नंद बाबा दुग्ध योजना
श्रीमती लक्ष्मी जायसवाल – 5.90 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया.
श्री गुलाब पति त्रिपाठी - 5.90 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया.