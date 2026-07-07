/CM योगी ने जनपद को दी 819 करोड़ की सौगात: 99 विकास परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर, लाभार्थियों के खिले चेहरे

योजनाओं के लाभार्थी

श्रीमती अनीता कुमारी – मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर की चाबी मिली.

श्रीमती सीमा मौर्या - विद्युत सखी एनआरएलएम थर्मल प्रिंटर का वितरण.

श्रीमती निधि वर्मा – विद्युत सखी एनआरएलएम थर्मल प्रिंटर का वितरण.

श्रीमती संजू साहू – बीसी सखी एनआरएलएम प्रशस्ति पत्र.

श्रीमती साधना देवी और नजमा – सेल्फ हेल्प ग्रुप (यूपीएसआरएलएम) के तहत 409 समूहों का 6 करोड़ 13 लाख 50 हजार का चेक.

श्रीमती पूजा पाल और रीता (समूह प्रतिनिधि) – 1.40 करोड़ रुपये का चेक प्राप्त किया.

श्रीमती रीमा देवा और आराधना जायसवाल (संगठन पदाधिकारी) – 55 लाख 50 हजार का चेक प्राप्त किया.