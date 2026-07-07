Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /CM योगी ने जनपद को दी 819 करोड़ की सौगात: 99 विकास परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर, लाभार्थियों के खिले चेहरे

CM योगी ने जनपद को दी 819 करोड़ की सौगात: 99 विकास परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर, लाभार्थियों के खिले चेहरे

Sultanpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 819 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं के माध्यम से जनपद में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा मिलेगी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 07, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:58 PM IST
CM योगी ने जनपद को दी 819 करोड़ की सौगात: 99 विकास परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर, लाभार्थियों के खिले चेहरे
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी को 'स्किल हब' बनाने की तैयारी: युवाओं को रोजगार के लिए दक्ष बना रही सरकार
Lucknow news15 min ago
2
Lucknow news24 min ago
3
Saharanpur news29 min ago
4
Lucknow news34 min ago
5
Pratapgarh News42 min ago