Zee UP-UttarakhandAyodhya

पीएम मोदी दबाएंगे रिमोर्ट, फहरेगा विशाल ध्वज, सीएम योगी ने राम मंदिर में लिया ध्वजारोहरण की तैयारियों का जायजा

CM Yogi in Ayodhya: राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को 190 फीट ऊंचे शिखर पर 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा विशाल ध्वज फहराया जाएगा. पीएम मोदी खुद रिमोट से यह ध्वजारोहण करेंगे. मंगलवार को सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 18, 2025, 10:32 PM IST
Pravesh Kumar/Ayodhya: अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है.श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को धर्म ध्वज फहराया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाअनुष्ठान में शामिल होंगे और करीब चार घंटे तक अयोध्या में प्रवास करेंगे.

सीएम योगी ने देखी ध्वजारोहण की तैयारियां
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और ध्वजारोहण की रिहर्सल देखी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मेहमानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए.

सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किये
सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया और प्रदेश की शांति व समृद्धि की कामना की. इसके बाद वे श्री रामलला विराजमान के दरबार पहुंचे. मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उन्हें सभी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी. 

ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम
निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा सप्त ऋषि मंदिर से शुरू होगा, जहां वैदिक विधियों के साथ सप्त ऋषियों की आराधना की जाएगी. इसके पश्चात वे शेषावतार मंदिर में भगवान लक्ष्मण की पूजा करेंगे. 

राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त 11:58 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है. इसी दौरान प्रधानमंत्री मंदिर के 190 फीट ऊंचे शिखर पर 11 फीट चौड़े और 22 फीट लंबे ध्वज को फहराएंगे. सेना के जवानों ने मंगलवार को सफल रिहर्सल कर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया.

सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी
एयरपोर्ट से राम मंदिर तक 9 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विशेष बैरिकेडिंग की जा रही है. SPG और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार रूट की निगरानी कर रही हैं. ट्रस्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 25 नवंबर को केवल आमंत्रित मेहमानों को ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा. 

कार्यक्रम को सुरक्षित रखने के लिए 24 नवंबर की रात से सभी प्रवेश मार्ग बंद कर दिए जाएंगे. राम पथ पर केवल उन लोगों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास वैध आमंत्रण पत्र और पास होगा.

26 नवंबर को VIP दर्शन पूरी तरह बंद
संयुक्त समीक्षा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 26 नवंबर को वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे. आम श्रद्धालु नियमित दर्शन कर सकेंगे. मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा इकाइयां तैनात की गई हैं और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है.

अयोध्या इन दिनों पूरी तरह तैयार है—एक ऐतिहासिक, भव्य और आध्यात्मिक क्षण के स्वागत के लिए.

