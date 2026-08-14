/विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस : कांग्रेस 1947 में एक बार अड़ गई होती तो बंटवारा नहीं होता- अयोध्या में गरजे सीएम योगी

सपा सरकार में हिंदुओं के हत्यारों को मिली राहत

सीएम ने कहा कि संभल के बारे में हमेशा से मान्यता थी कि वहां जाने लायक स्थिति नहीं है. संभल को जिला बने हुए लगभग 30 साल हो गए, उसका मुख्यालय नहीं बन पाया था. संभल में न्यायालय के आदेश पर एक टीम सर्वे करने गई थी. इसी को लेकर उपद्रव किया गया. उपद्रव में निशाना पुलिसकर्मी और निर्दोष हिंदू थे. 1947 से कमोबेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था, जब वहां दंगे न हुए हों. 1976 और 1978 में इतना भीषण दंगा हुआ था कि एक साथ 150 हिंदू मार दिए गए. वहीं, 1996 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ सभी मुकदमे वापस ले लिए. एक भी दरिंदे को सजा नहीं मिली. ये स्वतंत्र भारत में सामूहिक नरसंहार की घटना थी.