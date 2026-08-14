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विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस : कांग्रेस 1947 में एक बार अड़ गई होती तो बंटवारा नहीं होता- अयोध्या में गरजे सीएम योगी

Ayodhya News: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा को जमकर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1947 में एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता. इतना ही नहीं उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा सपा सरकार में हिंदुओं के हत्यारों को राहत मिली.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 14, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:38 PM IST
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस : कांग्रेस 1947 में एक बार अड़ गई होती तो बंटवारा नहीं होता- अयोध्या में गरजे सीएम योगी

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