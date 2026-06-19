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राम मंदिर दान पात्र गबन मामले की जांच के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, विपक्ष के आरोपों का दिया कड़ा जवाब

CM Yogi News Today: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 88वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अयोध्या राम मंदिर दान पात्र गबन मामले पर बोलने के अलावा विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 19, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:06 PM IST
राम मंदिर दान पात्र गबन मामले की जांच के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, विपक्ष के आरोपों का दिया कड़ा जवाब
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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