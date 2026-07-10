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अयोध्या में CM योगी की सौगात: 432 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, नगर पंचायतों के नाम में हुआ बदलाव

Ayodhya News: योगी आदित्यनाथ ने आस्था का दिखावा करने वाले दलों पर रामनगरी में कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, लेकिन क्या सपा, कांग्रेस या अन्य सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 10, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:25 PM IST
अयोध्या में CM योगी की सौगात: 432 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, नगर पंचायतों के नाम में हुआ बदलाव
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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