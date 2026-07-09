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अयोध्या और बस्ती को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे

Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार सुबह 10:50 बजे अयोध्या जनपद के सोहावल पहुंचेंगे, जहां विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 09, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:59 PM IST
अयोध्या और बस्ती को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे
Image Credit: CM Yogi Adityanath

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