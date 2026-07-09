/अयोध्या और बस्ती को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे

बस्ती में ₹504.34 करोड़ की सौगात

दोपहर 12:30 बजे बस्ती के हरैया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचेंगे. यहां वह ₹27 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, हरैया के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन करेंगे तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. विधानसभा कप्तानगंज एवं हरैया क्षेत्र के लिए ₹504.34 करोड़ लागत की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र, स्वीकृति-पत्र एवं सहायता सामग्री भी वितरित की जाएगी. यहां मुख्यमंत्री की जनसभा भी प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.