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अयोध्या में गूंजे ‘जय श्री राम’ के जयकारे: सीएम योगी की मौजूदगी में ध्वजारोहण, दिखा भक्ति और एकता का अद्भुत संगम

CM Yogi Ayodhya Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन के लिए पहुंचे. यहां उन्होंने उन्होंने राम मंदिर परिसर में शिव मंदिर के ऊपर 'धर्म ध्वजा' फहराने का कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम का हिस्सा बने. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 29, 2026, 09:04 PM IST
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अयोध्या राम लल्ला मंदिर परिसर में सीएम योगी
अयोध्या राम लल्ला मंदिर परिसर में सीएम योगी

Ayodhya: अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर से बुधवार को आस्था और भव्यता का एक और ऐतिहासिक दृश्य सामने आया. योगी आदित्यनाथ ने वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के पावन अवसर पर परकोटा क्षेत्र में नव-निर्मित शिव मंदिर के शिखर पर विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण किया. 

सीएम योगी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा रामलला मंदिर में दर्शन-पूजन से हुई. इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज का पूजन संपन्न हुआ और फिर संतों, संघ पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शिखर पर ध्वज स्थापित किया गया. जैसे ही ध्वज लहराया, पूरा परिसर ‘जय श्री राम’ और ‘हर हर महादेव’ के नारों से गूंज उठा. 

गणमान्यों के अलावा 1200 कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा
इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे. आयोजन में अयोध्या के संत-महंतों के साथ करीब 1200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने. 

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अन्य मंदिरों पर भी हुआ ध्वजारोहण
बताया गया कि मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद परकोटा में स्थित अन्य मंदिरों- मां अन्नपूर्णा, भगवान सूर्य, हनुमान और गणेश मंदिर के शिखरों पर भी ध्वज स्थापित किए जा चुके हैं. शुभ मुहूर्त सुबह लगभग 5:30 बजे पूजन-अर्चन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ.

अयोध्या का ये रूप नए भारत का प्रतीक- सीएम योगी
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या से उभरती यह तस्वीर आस्था, भव्यता और आत्मविश्वास से भरे नए भारत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि भगवान राम, श्रीकृष्ण और भगवान शिव की परंपरा भारत को एक सूत्र में पिरोती रही है और आज भी यही एकता देश की सबसे बड़ी ताकत है. 

वैश्विक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा अयोध्या 
सीएम ने अयोध्या के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि यहां रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर एक वैश्विक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जब-जब समाज विभाजित हुआ, देश को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन एकजुटता ने ही राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया. 

कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लोगों से अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और समाज को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहने की अपील की. 

ये भी पढ़ें: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ, जानें बीते दो वर्षों में कितना बदला राम मंदिर का स्वरूप

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