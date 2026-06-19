हर नगर निगम कर रहा नया और अच्छा कार्य

सीएम ने कहा कि आज की अयोध्या में सब कुछ है. यह सोलर सिटी बन गई. देश-दुनिया का हर सनातन धर्मावलंबी अयोध्या आ रहा है. नगर निगम ने नवाचार करते हुए पीपीपी मोड पर शानदार रामायण वैक्स म्यूजियम बनाया है. प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नगर निगम के साथ मिलकर निजी संस्था ने स्क्रैप का इस्तेमाल कर द्वादश ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति को लेकर शिवालिक पार्क बनाया था. उसके निर्माण में जितना खर्च हुआ था, उससे अधिक आय महाकुंभ के दौरान एक महीने के अंदर हुई. आज भी वहां सर्वाधिक भीड़ होती है. झांसी में ब्रह्मांड के नवग्रहों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया. मुरादाबाद में रामायण वाटिका व संविधान वाटिका देखने को मिली. हर नगर निगम नया काम कर रहा है. अयोध्या में नगर निगम ने रामायण वाटिका के नाम पर अच्छा प्रयास किया है. सीएम ने यहां स्क्रीन लगाने का भी सुझाव दिया. दर्शक जहां पहुंचें, रामायण की चौपाई भी सुनाई दे.