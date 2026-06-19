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सीएम योगी ने अयोध्या को दीं 290 करोड़ की विकास परियोजनों की सौगात, रामायण वैक्स म्यूजियम का भी किया लोकार्पण

CM Yogi Ayodhya Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम ने नगर निगम अयोध्या को 290 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. सीएम ने रामायण वैक्स म्यूजिम और जोनल कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 19, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:31 PM IST
सीएम योगी ने अयोध्या को दीं 290 करोड़ की विकास परियोजनों की सौगात, रामायण वैक्स म्यूजियम का भी किया लोकार्पण
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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