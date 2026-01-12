राहुल गांधी करेंगे राम मंदिर में दर्शन? बाराबंकी से कांग्रेस सांसद का बड़ा दावा

Gonda News: बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया एक दिवसीय दौरे परे गोंडा पहुंचे थे. इस दौरान तनुज पुनिया ने VB-RAM-G बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला.
Trending Photos
Gonda News: कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे. गोंडा पहुंचे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने राहुल गांधी द्वारा अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन किए जाने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था, जब तक मंदिर नहीं बन जाता है. जब तक शिखर ध्वज की पूजा नहीं हो जाती है, जब पूजा हो जाएगी तभी हम जाएंगे. तो जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे. उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ध्वज भी कंप्लीट हो गया है. अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है.
गोंडा पहुंचे बाराबंकी से कांग्रेस सांसद
बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया एक दिवसीय दौरे परे गोंडा पहुंचे थे. इस दौरान तनुज पुनिया ने VB-RAM-G बिल को लेकर कहा कि भगवान राम के नाम से हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है. राम के नाम पर अगर आपको बिल रखना था तो आप दूसरी स्कीम ले आते. उन्होंने कहा कि हमें दिक्कत है जिस तरीके से आप रोजगार लोगों का छीन रहे हैं. इनके 11 से 12 साल की सरकार में औसतन 43 दिन ही है रोजगार दे पाए हैं. 100 दिन भी यह लोग नहीं पूरा कर पाए हैं तो यह लोग 125 दिन की कौन सी गारंटी दे रहे हैं.
'भगवान राम के नाम भ्रष्टाचार'
कांग्रेस सांसद ने कहा कि भगवान राम के नाम पर यह लोग भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं . अभी मैंने स्पष्ट किया है यह पूरी भ्रष्टाचारी स्कीम है. भ्रष्टाचार करने का कोई चांस नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए ही स्कीम बनाई गई है. यह मेरा सीधा-सीधा आरोप है भगवान श्रीराम के नाम पर भ्रष्टाचार करने के लिए यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है.
'बीजेपी धर्म पर राजनीति कर रही'
वहीं, गृहमंत्री अमित शाह का आरोप सबरीमाला में सोना नहीं बचा पाए तो क्या धर्म बचाएंगे इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि केरल सरकार का मामला कोर्ट का मामला था. कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके हिसाब से वहां पर हुआ है. सोना बचाने की बात नहीं है, धर्म से कोई आपत्ति नहीं है. यह लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. इससे हमें आपत्ति है. राजनीति में धर्म को घुसा करके इन लोगों ने धर्म का अपमान करने का काम किया है.
पतंगबाजी को लेकर हमला बोला
वहीं, अहमदाबाद में जर्मन चांसलर के साथ पीएम मोदी द्वारा किए गए पतंगबाजी को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि पतंग बाजी के बजाय अगर कोई काम भी कर लेते तो टैरिफ जैसी स्थिति आज ना होती. डोनाल्ड ट्रंप ने कितना भारत का अपमान किया है. एक भी शब्द पीएम नरेंद्र मोदी के जुबान से उनके खिलाफ नहीं निकला है. ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर की तारीफ की, एक भी शब्द हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला. अगर वह मित्र हैं तो इतनी सारी टैरिफ क्यों लग रहे हैं?.
विदेश नीति पूरी तरह फेल
उन्होंने कहा कि खबर तो यह भी है कि 500 फीसदी तक टैरिफ हो सकती है. उनकी विदेश नीति कितनी बुरी तरीके से फेल है. चीन ने फास्पोरस देने से मना कर दिया है. खाद की जितनी कंपनियां हैं हजारों करोड रुपये के घाटे में जा रही हैं. खाद किसानों को नहीं मिल रही है तो यह विदेश नीति का ही फेलियर है. बांग्लादेश में कितनी विदेश नीति का बड़ा फेलियर है? हिंदू समाज के लोग मारे जा रहे हैं हम लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं. यह भारत सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों को नहीं बचा पा रहे हैं.
राज ठाकरे के बयान को गलत बताया
राज ठाकरे द्वारा हिंदी भाषा को लेकर थोंपने पर लात मारने को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ने कहा कि उनका बयान पूरी तरीके से गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. हो सकता है कोई मराठी पहले यूपी का हो महाराष्ट्र का हो लेकिन पहले हम सब भारतीय हैं. इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए. उनकी जो भाषा है उसका भी हमको सम्मान करना पड़ेगा. चाहे तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हर जगह की भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए.
'एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम एससी समाज के कटे'
कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह बात सही है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई भाषा नहीं थोपनी चाहिए. वहीं, SIR के तहत लोगों के कटे वोट को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा एससी समाज के लोगों के वोट कटे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है. क्योंकि मुसलमान के अंदर खौफ था कि हमको बांग्लादेश भेज देंगे, इसीलिए उन लोगों ने दौड़ दौड़ करके अपना फॉर्म भरा है. अपना नुकसान करके उन लोगों ने फॉर्म भरा है. एससी समाज में जो एजुकेशन का अभाव है और पेपर वर्क में भी थोड़ा कमजोर हैं, अगर यही दो-तीन महीना अलग से समय मिलता तो शायद वह लोग अपना फॉर्म भर लेते.
केजीएमयू घटना पर अपर्णा यादव के बयान पर पलटवार
वहीं, केजीएमयू में उपाध्यक्ष महिला आयोग अपर्णा यादव के साथ हुए हुए प्रकरण को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि वह बहुत ही गंभीर घटना है. महिला अगर हमारे यहां सुरक्षित नहीं है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है और खुलेआम लोग घूम रहे हैं, लोगों के ऊपर कारवाई नहीं हो रही है, महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल है. जो अपराधी है उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है.