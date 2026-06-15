अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर के दानपात्र से कथित धन गायब होने का मामला अब धार्मिक और राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने अयोध्या के पुष्पराज चौराहे पर एक पोस्टर लगवाया है, जिसमें स्कंद पुराण के दोहे का उल्लेख करते हुए मंदिर को दिए गए दान या संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों को धर्मशास्त्रों में वर्णित पाप का भागीदार बताया गया है. पोस्टर लगने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है.