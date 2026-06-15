Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /राम नाम पर सपा के बाद कांग्रेस भी मैदान में, राम मंदिर दान पात्र से चोरी मामले में लगवाए पोस्टर; स्कंदपुराण के दोहे का उल्लेख

राम नाम पर सपा के बाद कांग्रेस भी मैदान में, राम मंदिर दान पात्र से चोरी मामले में लगवाए पोस्टर; स्कंदपुराण के दोहे का उल्लेख

Ram Mandir Dan Gaban Case: राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों की कथित चोरी के मामले में अब सपा के बाद कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है. उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने स्कंदपुराण के एक दोहे के साथ दानपात्र से चोरी को लेकर पुष्पराज चौराहे पर पोस्टर लगवाए हैं

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 15, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:27 PM IST
राम नाम पर सपा के बाद कांग्रेस भी मैदान में, राम मंदिर दान पात्र से चोरी मामले में लगवाए पोस्टर; स्कंदपुराण के दोहे का उल्लेख

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राम मंदिर दान पात्र से चोरी मामले में पोस्टर वॉर, सपा के बाद कांग्रेस भी मैदान में
ayodhya latest news56 min ago
2
Banda News1 hr ago
3
Meerut News1 hr ago
4
naresh tikait1 hr ago
5
चांदी का भाव2 hrs ago