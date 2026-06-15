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अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर के दानपात्र से कथित धन गायब होने का मामला अब धार्मिक और राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने अयोध्या के पुष्पराज चौराहे पर एक पोस्टर लगवाया है, जिसमें स्कंद पुराण के दोहे का उल्लेख करते हुए मंदिर को दिए गए दान या संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों को धर्मशास्त्रों में वर्णित पाप का भागीदार बताया गया है. पोस्टर लगने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है.
दानपात्र विवाद पर बढ़ी सियासी गर्मी
राम मंदिर के दानपात्र से कथित धन गायब होने के आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले में सबसे मुखर नेताओं में शामिल हैं. उन्होंने हाल ही में पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों से की जा रही पूछताछ पर सवाल उठाते हुए इसे सनातन परंपराओं का अपमान बताया. उन्होंने कहा कि यदि कोई गलती हुई है तो संबंधित लोग भगवान श्रीराम के सामने क्षमा मांगकर चढ़ावे की राशि वापस रखें, क्योंकि आस्था से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जाना चाहिए.
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
विवाद उस समय सामने आया जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दानपात्रों से 5 से 7 करोड़ रुपये तक की राशि गायब हो सकती है. उन्होंने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए न्यायिक जांच और अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की. शुरुआती दौर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि नियमित ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है और किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता सामने नहीं आई है.
जांच में सामने आए नए सवाल
मामले ने नया मोड़ तब लिया जब जांच के दौरान ट्रस्ट से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर संदेह जताया गया. सूत्रों के अनुसार, एक कर्मचारी के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है. साथ ही कुछ कर्मचारियों पर नौकरी के बाद भारी संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. इन घटनाक्रमों के बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है.
विपक्ष के निशाने पर सरकार
दानपात्र विवाद को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा सरकार और प्रशासन पर हमला बोल रहा है. अखिलेश यादव ने कई बार जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस के मैदान में उतरने के बाद यह मुद्दा अब केवल जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है. जांच की दिशा और उसके निष्कर्षों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं.