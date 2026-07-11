राम मंदिर का निर्माण कार्य कब होगा पूरी तरह तैयार? नृपेंद्र मिश्रा ने बताई तारीख!

'राम कथा संग्रहालय' के लिए आज और कल होगी बड़ी बैठक

अयोध्या में बनने जा रहे 'राम कथा संग्रहालय' को लेकर आज और कल (दो दिवसीय) बेहद अहम बैठकें होने जा रही हैं. इस संग्रहालय में कुल 20 आधुनिक गैलरी बनाई जा रही हैं, जिनकी कहानी (स्टोरीलाइन) पूरी तरह तय हो चुकी है. इन बैठकों में सभी 20 गैलरियों के तकनीकी पहलुओं, डिजिटल तकनीकों और वीडियो प्रेजेंटेशन (प्रदर्शनी) को लेकर अंतिम फैसले लिए जाएंगे.