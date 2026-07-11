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राम मंदिर का निर्माण कार्य कब होगा पूरी तरह तैयार? नृपेंद्र मिश्रा ने बताई तारीख!

Nripendra Mishra : राम मंदिर निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है. राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र कहते हैं, "हम मंदिर से जुड़े स्मारक का काम पूरा करेंगे. बस एक ही काम बचा है - उस ज्योति का इंतज़ाम करना जो लगातार जलती रहेगी.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 11, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:32 AM IST
राम मंदिर का निर्माण कार्य कब होगा पूरी तरह तैयार? नृपेंद्र मिश्रा ने बताई तारीख!
Image Credit: Nripendra Mishra (File photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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