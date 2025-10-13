Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

रामलला की कथा अब मोम की मूर्तियों में.. अयोध्या में खुल रहा देश का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम!

 Ayodhya News: देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है. इसमें 50 मोम की मूर्तियां होंगी, राम के जीवन व प्रमुख पात्रों को दर्शाएंगी. दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे, परियोजना से पर्यटन बढ़ाने का उद्देश्य है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:12 PM IST
Ayodhya News :  भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी अयोध्या में रामायण पर आधारित देश का पहला मोम संग्रहालय (वैक्स म्यूजियम) स्थापित किया गया है.  इस संग्रहालय में भगवान राम के जीवन और रामायण के प्रमुख पात्रों की लगभग 50 मोम की मूर्तियां प्रदर्शित की जाएंगी. इसका मुख्य उद्देश्य अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देना और इसे धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना है. 

मूर्तियों का निर्माण और विषयवस्तु
म्यूजियम की मूर्तियां कुशल कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं और ये कला व संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन प्रस्तुत करती हैं. संग्रहालय में भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर लंका में रावण के साथ युद्ध तक की प्रमुख घटनाओं को दर्शाने वाली मोम की आकृतियां रखी गई हैं.  रावण की भी दो अलग-अलग मूर्तियां बनाई जायेगी. एक साधना निष्ठ और दूसरी राम से युद्ध की स्थिति में. इसके अलावा राम के परिवार, पिता राजा दशरथ, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, हनुमान, सुषेण वैद्य आदि की मूर्तियां भी शामिल होगी 

निर्माण और संचालन
इस संग्रहालय को केरल की सुनील वैक्स म्यूजियम कंपनी द्वारा तैयार किया गया है. कंपनी प्रमुख सुनील कुमार के अनुसार, अयोध्या म्यूजियम उनके पहले और दूसरे म्यूजियम से अलग है, क्योंकि यह रामायण पर आधारित पहला संग्रहालय है. मूर्तियों का निर्माण मुंबई में किया गया और उन्हें अयोध्या लाकर स्थापित किया जा रहा है.  नगर निगम का संचालन रहेगा, जबकि मूर्तियों का रखरखाव और 20 वर्षों के लीज अवधि के दौरान संचालन कंपनी की जिम्मेदारी होगा.

दीपोत्सव पर उद्घाटन
रामायण वैक्स म्यूजियम का दीपोत्सव पर उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 19 अक्टूबर को किया जाएगा. इसके दृष्टिगत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है.

अन्य संभावित मूर्तियां
संग्रहालय में रामायण पात्रों के अलावा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्तियां भी लगाने का प्रयास किया जा रहा है. इनमें महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, श्री श्री रविशंकर और केरल के श्रीनारायण गुरु शामिल हो सकते हैं, यदि मुख्यमंत्री की सहमति मिलती है.निवेश और आय का मॉडल कुल लगभग 10 करोड़ रुपये का निवेश पूरी तरह से कंपनी का है. आय का 88 प्रतिशत कंपनी को मिलेगा और 12 प्रतिशत नगर निगम को मिलेगा.

