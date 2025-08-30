Ayodhya News: रामलला की शरण में परिवार संग पहुंचे क्रिकेटर करण शर्मा, हनुमान गढ़ी में भी टेका माथा

अयोध्या/प्रवेश कुमार: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी करण शर्मा आज अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या धाम पहुंचे.उन्होंने भगवान श्री रामलला के दरबार में माथा टेका और हनुमानगढ़ी में भी दर्शन-पूजन किया. इस यात्रा की खास बात यह है करण शर्मा का एक महीने में यह तीसरा मौका है जब वह अयोध्या आए हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा और भी विशेष रही क्योंकि उनके साथ पूरा परिवार मौजूद था.

रामलला दर्शन के बाद का अनुभव

रामलला के दर्शन के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए करण शर्मा की मां पूनम शर्मा ने कहा कि आज पहली बार पूरे परिवार के साथ रामलला जी का दर्शन करने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि इससे बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई और दिल को अपार शांति मिली है. रामलला के दर्शन करने के बाद हमनें हनुमानगढ़ी भी जाकर वहां के भी दर्शन किए. वहां जाकर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ.

व्यवस्थाओं को लेकर की योगी सरकार की सराहना

करण शर्मा की मां पूनम शर्मा ने अयोध्या में रहने की व्यवस्था पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि यहां पर रहने की अच्छी व्यवस्था है और योगी सरकार ने अच्छा काम किया है. साथ ही कहा कि योगी सरकार की पहल से श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सपरिवार किए रामलला के दर्शन

क्रिकेटर करण शर्मा के साथ उनकी मां पूनम शर्मा के साथ उनकी बहन ऋतिका शर्मा और अन्य परिवार के लोग भी रहे. पूरे परिवार ने अयोध्या में हुए भव्य बदलाव और विकास कार्यों की खुलकर तारीफ की.एक ओर जहां देश के स्टार खिलाड़ी श्रद्धा और आस्था में लीन नज़र आए, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है.