Ayodhya News: रामलला की शरण में परिवार संग पहुंचे क्रिकेटर करण शर्मा, हनुमान गढ़ी में भी टेका माथा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2902504
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: रामलला की शरण में परिवार संग पहुंचे क्रिकेटर करण शर्मा, हनुमान गढ़ी में भी टेका माथा

Ayodhya News: क्रिकेटर करण शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए.दर्शन के बाद अयोध्या की व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की सराहना की.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

अयोध्या/प्रवेश कुमार: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी करण शर्मा आज अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या धाम पहुंचे.उन्होंने भगवान श्री रामलला के दरबार में माथा टेका और हनुमानगढ़ी में भी दर्शन-पूजन किया. इस यात्रा की खास बात यह है करण शर्मा का एक महीने में यह तीसरा मौका है जब वह अयोध्या आए हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा और भी विशेष रही क्योंकि उनके साथ पूरा परिवार मौजूद था.

रामलला दर्शन के बाद का अनुभव 
रामलला के दर्शन के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए करण शर्मा की मां पूनम शर्मा ने कहा कि आज पहली बार पूरे परिवार के साथ रामलला जी का दर्शन करने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि इससे  बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई और दिल को अपार शांति मिली है. रामलला के दर्शन करने के बाद हमनें हनुमानगढ़ी भी जाकर वहां के भी दर्शन किए.  वहां जाकर  मन अत्यंत प्रसन्न हुआ.

व्यवस्थाओं को लेकर की योगी सरकार की सराहना
करण शर्मा की मां पूनम शर्मा ने अयोध्या में रहने की व्यवस्था पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि यहां पर रहने की अच्छी व्यवस्था है और योगी सरकार ने अच्छा काम किया है. साथ ही  कहा कि योगी सरकार की पहल से श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सपरिवार किए रामलला के दर्शन
क्रिकेटर करण शर्मा के साथ  उनकी मां पूनम शर्मा के साथ उनकी बहन ऋतिका शर्मा और अन्य परिवार के लोग भी रहे. पूरे परिवार ने अयोध्या में हुए भव्य बदलाव और विकास कार्यों की खुलकर तारीफ की.एक ओर जहां देश के स्टार खिलाड़ी श्रद्धा और आस्था में लीन नज़र आए, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है.

TAGS

Ayodhya newsCricketer Karan Sharmahanumangari newsRamlalaAyodhay latest NEwsRam lala Darshancm yogiYogi governmentUP NewsUTTAR PRADESHCricketer Karan Sharma Reached Ayodhya

Trending news

kanpur weather update
उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी, कानपुर में बारिश को लेकर गुडन्यूज, जानिए आज का मौसम
Ayodhya news
रामलला की शरण में परिवार संग पहुंचे क्रिकेटर करण शर्मा हनुमान गढ़ी में भी टेका माथा
UP jobs
8010 पदों पर नौकरी के लिए सुनहरा मौका, 10वीं के युवाओं को ऑन द स्‍पॉट म‍िलेगी नौकरी
Hardoi News
हरदोई में थानाध्यक्ष और विवेचक निलंबित, BJP बूथ अध्यक्ष हत्या मामले में SP का एक्शन
Ghaziabad News
हथियार नहीं अब हुनर से वार , गाजियाबाद पुलिस का "कवच" अपराधियों पर पड़ेगा भारी
bijnor news
बिजनौर के लाल ने बजाया भारत का डंका, वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड मेडल
Saharanpur Accident
तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत, एक घायल
Uttarakhand
तांबाखानी सुरंग के अंदर पानी ही पानी, केदारघाटी में घर बहे, NH बंद, आपदा से मुश्किल
Noida News
नोएडा दौरे पर सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ड्रोन कंपनी का करेंगे निरीक्षण
Free Ration
बस 24 घंटे हैं आपके पास,UP के इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन,कार्डधारकों के ल‍िए अपडेट
;