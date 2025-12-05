क्रिकेटर उमेश यादव पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन, बोले- आज पूरी हुई इच्छा

Ayodhya News/प्रवेश कुमार पाडेंय: टीम इंडिया के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ उमेश यादव शुक्रवार सुबह अयोध्या की पावन भूमि पहुंचे. शहर में कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा-अर्चना की, जहां माहौल भजन-संकीर्तन और जयकारों से गूंज रहा था. हनुमानगढ़ी से निकलकर उमेश सीधे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे. जैसे ही उन्होंने रामलला और राम दरबार का दर्शन किया, उनके चेहरे पर श्रद्धा और संतोष साफ नजर आया.

दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उमेश यादव ने कहा कि अयोध्या की यह यात्रा उनके लिए बेहद खास रही. उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद वह पहली बार रामलला के दरबार पहुंचे हैं और यहां आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति मिली.

उमेश यादव ने कहा कि मंदिर बहुत भव्य बना है. रामलला का दर्शन मन को मोह लेने वाला है. उन्होंने हाल ही में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम का ज़क्र करते हुए इसे ऐतिहासिक चरण बताया. उमेश बोले कि ऐसे अवसर का आशीर्वाद मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

अयोध्या के विकास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में तेजी से काम चल रहा है और आने वाले समय में अयोध्या देश के सबसे विकसित धार्मिक शहरों में शामिल होगी. उमेश यादव ने कहा कि मेरे दिल में इच्छा थी कि मंदिर बनते ही दर्शन करूं. आज वह इच्छा पूरी हुई. उनकी इस यात्रा से अयोध्या में मौजूद श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला.

