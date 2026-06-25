अतुल कुमार यादव /गोंडा: गोंडा जिले में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य के दौरान एक मजदूर पर मगरमच्छ के हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है. घटना भिखारीपुर-सकरौर तटबंध के सोनौली मोहम्मदपुर गांव के पास की बताई जा रही है. हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मगरमच्छ एक मजदूर को अपने जबड़ों में दबोचकर नदी की ओर खींचता दिखाई दे रहा है. समय रहते साथियों की सूझबूझ और साहस के चलते मजदूर की जान बच गई.