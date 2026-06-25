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अतुल कुमार यादव /गोंडा: गोंडा जिले में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य के दौरान एक मजदूर पर मगरमच्छ के हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है. घटना भिखारीपुर-सकरौर तटबंध के सोनौली मोहम्मदपुर गांव के पास की बताई जा रही है. हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मगरमच्छ एक मजदूर को अपने जबड़ों में दबोचकर नदी की ओर खींचता दिखाई दे रहा है. समय रहते साथियों की सूझबूझ और साहस के चलते मजदूर की जान बच गई.
नदी किनारे काम करते समय अचानक हुआ हमला
जानकारी के अनुसार बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध को मजबूत करने का काम चल रहा था. इसी दौरान भानु उर्फ भोलू नामक मजदूर नदी किनारे बोल्डर लगाने के कार्य में जुटा था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक घाघरा नदी से निकले एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसके पैर को जबड़ों में जकड़ लिया.
मगरमच्छ मजदूर को गहरे पानी की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, जबकि भोलू का एक साथी उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने का प्रयास करता रहा. कुछ क्षणों तक घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
साथियों की बहादुरी ने टाला बड़ा हादसा
मजदूर की चीख-पुकार सुनकर आसपास काम कर रहे अन्य श्रमिक मौके पर पहुंच गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक मजदूर ने साहस दिखाते हुए हथौड़े से मगरमच्छ के मुंह पर कई वार किए. चोट लगने के बाद मगरमच्छ ने पकड़ ढीली कर दी और नदी में वापस चला गया.
हालांकि हमले में भोलू का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि उसके पैर का कुछ हिस्सा मगरमच्छ के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है. घायल मजदूर को तत्काल उपचार के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
वीडियो सामने आने के बाद बढ़ी चिंता
घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है, जबकि इसका वीडियो गुरुवार को सामने आया. वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में मगरमच्छों की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है.
मजदूरों में दहशत, सुरक्षा की मांग
घटना के बाद तटबंध पर कार्यरत मजदूरों में भय का माहौल है. श्रमिकों का कहना है कि नदी किनारे काम करते समय वन्यजीवों से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन और संबंधित विभागों से नदी किनारे निगरानी बढ़ाने और मगरमच्छों की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.