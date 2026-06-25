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घाघरा में मौत से जंग: मगरमच्छ ने मजदूर को जबड़े में दबोचा, साथी की बहादुरी और हथौड़े के वार से बची जान

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी के तटबंध के कार्य में लगे एक मजदूर पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उसका पैर जबड़े में दबाकर उसे नदी में खींचने लगा, लेकिन तभी एक साथी शोर सुनकर मौके पर पहुंचा और फिर बड़ी बहादुरी से अपने साथी मजदूरी का जान बचा ली.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 25, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:16 PM IST
घाघरा में मौत से जंग: मगरमच्छ ने मजदूर को जबड़े में दबोचा, साथी की बहादुरी और हथौड़े के वार से बची जान

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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