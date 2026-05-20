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'जलदैत्य' का शिकार बना दामाद! सास के अंतिम संस्कार में आए युवक को मगरमच्छ ने जिंदा खींचा, दो परिवारों में मातम

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में सास के दाह संस्कार में आया युवक मगरमच्छ का निवाला बन गया. स्नान के लिए सरयू नदी में उतरे युवक पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उसे नदी में खींच ले गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 20, 2026, 05:29 PM IST
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युवक पर मगरमच्छ का हमला
युवक पर मगरमच्छ का हमला

गोंडा /अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में सरयू नदी में स्नान के दौरान मगरमच्छ के हमले में एक युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. युवक अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव आया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी.

नदी में उतरा और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया
जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा निवासी 30 वर्षीय दीपक अपनी पत्नी के मायके उमरी गांव आया हुआ था. उसकी सास का निधन हो गया था और परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा था. इसी दौरान दीपक मंगलवार को सनौली मोहम्मदपुर उदयभान पाही के पास सरयू नदी में स्नान करने पहुंचा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दीपक जैसे ही नदी के अंदर गया, तभी अचानक पानी में हलचल हुई और एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही मगरमच्छ दीपक को गहरे पानी में खींच ले गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि मौके पर मौजूद लोग सिर्फ चीखते रह गए.

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चीख-पुकार के बीच मची अफरा-तफरी
हादसे के बाद नदी किनारे अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने शोर मचाते हुए युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह पानी में गायब हो चुका था. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. परिवार के लोग बदहवास हो गए और गांव में मातम का माहौल फैल गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरयू नदी के इस इलाके में पहले भी मगरमच्छ देखे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरह का हमला लंबे समय बाद हुआ है. घटना के बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों में भी डर का माहौल है.

पुलिस और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी
सूचना मिलते ही उमरी बेगमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. प्रशासन ने स्थानीय गोताखोरों और राहत टीमों को खोज अभियान में लगाया है. देर शाम तक युवक के शव की तलाश जारी रही. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें : लखीमपुर की 'मोगली गर्ल'! एक महीने में पकड़े 60 सांप, 10 मगरमच्छ; ग्रामीणों की मसीहा बनी, बच्चे-बच्चे की जुबां पर नाम

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