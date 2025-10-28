Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन! जानिए क्या है वजह?

Ayodhya Flag hoisting ceremony: राम मंदिर में होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारी तेज हो चुकी है.  ध्वजारोहण समारोह के दिन आम श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएंगे. यह विशाल ध्वज मंदिर के शिखर पर लगे 42 फुट ऊंचे ध्वज-स्तंभ पर फहराया जाएगा.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:55 AM IST
Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya News: राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान रामलला के दर्शन नहीं हो सकेंगे. शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम 25 नवंबर को है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा विशाल भगवा 'धर्म ध्वज' फहराएंगे. यह धार्मिक आयोजन अयोध्या के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला है. समारोह में पीएम मोदी- संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित आठ से 10 हजार मेहमान शामिल होंगे. समारोह सुबह 11 बजे दोपहर 01:30 बजे तक चलेगा.  ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे से पुनः दर्शन पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 

क्यूआर कोड से लैस होगा आमंत्रण कार्ड
21 नवंबर से प्रारंभ होने वाले ध्वजारोहण अनुष्ठान के दौरान राम मंदिर में श्रद्धालुओं के आमंत्रण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट योजना बना रहा है. अतिथियों को जो आमंत्रण कार्ड मिलेगा वह क्यूआर कोड से लैस होगा.  क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही राममंदिर में प्रवेश दिया जाएगा.  सुरक्षा कारणों से मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी. 

तैयारियां युद्धस्तर पर जारी
दूसरी मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण को पूर्ण करने के लिए कार्यों की गति को तेज कर दिया गया हैं. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जिला प्रशासन के संयुक्त निर्देशन में सुरक्षा, यातायात और आवास संबंधी तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं.  रामकोट क्षेत्र से लेकर हनुमानगढ़ी और परिक्रमा मार्ग तक व्यापक सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है.  किसी भी आमंत्रित अतिथि को देर से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. मेहमानों के ठहरने के लिए तीन हजार से अधिक कमरे आरक्षित किए गए हैं. वहीं, अतिथियों को आमंत्रण भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अलावा परिसर में 8000 से अधिक अतिथियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएंगी. साथ ही एक विशाल मंच भी बनेगा.

