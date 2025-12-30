Advertisement
रामलला के द्वार में पहली बार मत्था टेकेंगे रक्षा मंत्री, जानें कितने घंटे रुकेंगे राजनाथ सिंह

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे. कल 31 दिसंबर को रामलला के दरबार में दर्शन-पूजन करेंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:40 PM IST
अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार : उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे. कल 31 दिसंबर को रामलला के दरबार में दर्शन-पूजन करेंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे. इस अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित सप्त उप मंदिरों में से एक माता अन्नपूर्णा मंदिर पर वे विधिवत पूजन के बाद मंदिर पर ध्वज पताका फहरायेंगे।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर अयोध्या में भव्य उत्सव का माहौल है. 

क्या है पूरी खबर 
दरअसल,  31 दिसंबर और 1 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे,जबकि प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम 2 जनवरी तक चलेगा.  27 दिसम्बर से मन्दिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है. अनुमान है कि इन दो दिनों में 5 से 6 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी तक वीआईपी पास बनना बंद कर दिया गया है. इस दौरान मुख्य प्रवेश द्वार से ही रामलला के दर्शन-पूजन की व्यवस्था जारी रहेगी. राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर श्रद्धालुओं को 3 से 4 लंबी कतारों में लगकर दर्शन करने पड़ रहे हैं.  क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अयोध्या प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. 

क्या है सुरक्षा और सुविधाएं जानें 
शहर के भीतर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और कुल 36 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. साथ ही होल्डिंग एरिया भी चिन्हित किए गए हैं, जहां आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को रोककर चरणबद्ध तरीके से दर्शन के लिए भेजा जाएगा.

31 दिसंबर को मनाया जाएगा
पहली बार राजनाथ सिंह के आने के वजह से श्रद्धालुओं में बहुत उत्त्साह है. भगवान श्रीराम के बालस्वरूप का गुणगान सुनने को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे रहे हैं. सायं छह बजे से रामलीला का मंचन किया गया। प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य उत्सव 31 दिसंबर को मनाया जाएगा. इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे.

जानें कितने घंटे रुकेंगे रक्षा मंत्री
अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम मंदिर में आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन घंटे से भी अधिक समय तक रहेंगे. वह रामलला की प्राकट्य आरती में भी सम्मिलित होंगे और ध्वजारोहण भी करेंगे. इससे पूर्व लगभग साढ़े नौ बजे रामलला का महाभिषेक होगा और श्रृंगार के बाद भोग समर्पित किया जाएगा.

