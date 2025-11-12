Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

रामनगरी अभेद किले में तब्दील! राम मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा घेरा तैयार, अयोध्या और काशी थे टारगेट पर

Ram Mandir Ayodhya: राम नगरी अयोध्या आतंकियों के निशाने पर था. अयोध्या में विस्फोट की साजिश को अंजाम देने के लिए बकायदे स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर दिया गया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:37 PM IST
Ayodhya Ram Mandir
Ayodhya Ram Mandir

Ram Mandir Ayodhya: दिल्ली धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट है. इस बीच जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सूत्रों के हवाले से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. आतंकियों के मुख्य निशाना अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि मंदिर था. सूत्रों के अनुसार, अयोध्या और वाराणसी दोनों को लेकर आतंकी संगठन ने एक बड़ा मॉड्यूल तैयार किया था. अयोध्या में विस्फोट की साजिश को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार आतंकी शाहीन ने यहां के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था. सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और खुफिया इनपुट के चलते साजिश नाकाम हो गई. 

रामनगरी अभेद किले में तब्दील 
आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं. इस खुलासे के बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. राम नगरी को अभेद किला बना दिया गया है. मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा के कई घेरों का निर्माण किया गया है. श्रद्धालुओं को अब राम मंदिर में प्रवेश से पहले कई लेयर की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा. सभी प्रवेश द्वारों पर डोर मेटल डिटेक्टर, बम स्क्वॉड और एंटी-स्नाइपर टीमें तैनात की गई हैं.

राम नगरी अयोध्या पूरी तरह सतर्क 
ड्रोन की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. एसएसपी गौरव ग्रोवर और जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. अधिकारियों ने मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और प्रमुख घाटों पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू कराया है. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन लगातार बैठकें कर सुरक्षा को अभेद बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है. दिल्ली धमाके के बाद राम नगरी अयोध्या पूरी तरह सतर्क है और अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अभेद किला बन चुकी है. 

दिल्ली धमाके में यूपी के पांच लोगों की गई जान 
बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास कार में ब्लास्ट हो गया था. तेज धमाके से पूरी दिल्ली गूंज उठी थी. ब्लास्ट के बाद आसपास की कारों में भी आग लग गई थी. इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में पांच उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. वहीं, दर्जनभर लोग घायल हो गए थे, जिनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है. धमाके के बाद यूपी के लखनऊ, काशी, मथुरा और अयोध्या में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें : दिल्ली ही नहीं राम मंदिर और काशी विश्वनाथ भी थे निशाने पर, स्लीपर सेल था एक्टिव, गिरफ्तार आतंकी शाहीन का खुलासा

यह भी पढ़ें :  यूपी के इस शहर में कार से मिला विस्फोटकों का जखीरा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा से केमिकल लाया था शोएब; पुलिस ने दबोचा

