दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर बढ़ाई गई तगड़ी सुरक्षा

Delhi Blast Ayodhya Alert: दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है. 24 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है. इस बीच अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. अयोध्या राम मंदिर के अलावा संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. अयोध्या के हर चौराहे में पुलिस आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट

दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

राम मंदिर और हनुमान मंदिर में सुरक्षा बढ़ाई गई

सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. लखनऊ और अयोध्या में संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है. हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पुलिस कर्मी पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

अयोध्या और लखनऊ में भी बम स्क्वायड की टीम पहुंची

अयोध्या के अलावा लखनऊ में भी बम स्क्वायड की टीम हजरतगंज में चेकिंग के लिए पहुंच गई है. इटावा में भी पुलिस अलर्ट मोड़ पर नजर आ रही है. राज्य सरकार के अलर्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस चेकिंग अभियान चलने जा रही है. इस चेकिंग में पुलिसबल, आरपीएफ पुलिस, जीआरपी पुलिस, एलआईयू, डॉग स्कॉयड मौजदू है.

मेरठ में भी वाहनों की चेकिंग शुरू

मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. मेरठ पुलिस सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान में जुटी है. मेरठ के प्रमुख चौराहों पर संदिग्ध गाड़ियों को रोककर की जा रही है. एसएसपी मेरठ के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया गया है. जगह-जगह पुलिस चेकिंग कर रही है.

