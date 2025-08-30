सत्ता की भूख में भारतीय संस्कारों की तिलांजलि दे चुके....अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ने विपक्ष को घेरा
Zee UP-UttarakhandAyodhya

सत्ता की भूख में भारतीय संस्कारों की तिलांजलि दे चुके....अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ने विपक्ष को घेरा

Ayodhya News:  उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को अयोध्या पहुंचे. उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और अयोध्या के राजा रहे स्वर्गीय विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को श्रद्धांजलि दी. साथ ही विपक्षी दलों पर राजनीति हमला बोला.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 05:15 PM IST
Deputy CM Brajesh Pathak
अयोध्या(प्रवीण कुमार): रामनगरी अयोध्या में रविवार यानी आज प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक पहुंचे. वह राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और अयोध्या के राजा रहे स्वर्गीय विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को श्रद्धांजलि देने आए. इस दौरान उन्होंने मिश्र जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जाना एक बड़ी क्षति है. श्रद्धांजलि देने के बाद बृजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने सबसे पहले बिहार की राजनीति पर विपक्ष को घेरा.

विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना
उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इंडी गठबंधन के लोग लगातार भाषाई संयम खो रहे हैं. खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी सत्ता की भूख में भारतीय संस्कारों की तिलांजलि दे चुके हैं. कभी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले जाते हैं, तो कभी उनकी मां के खिलाफ. यहां तक कि गृहमंत्री अमित शाह को भी अशोभनीय शब्दों से नवाजा गया.

अखिलेश यादव पर बोला हमला
बृजेश पाठक ने कहा कि इस तरह की भाषा कोभारत स्वीकार करेगा औरबिहार के लोग. पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है और विपक्ष केवल फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की हरकतें कर रहा है.अखिलेश यादव पर भी डिप्टी सीएम ने निशाना साधा और कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. जनता की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है. सत्ता को केवल परिवार तक सीमित करना उनका मकसद रहा है.

संभल हिंसा और मथुरा पर दिया बयान
संभल हिंसा पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पेश कर दी गई है और अब कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी. वहीं मथुरा से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वैसे ही अब सभी चाहते हैं कि बांके बिहारी कॉरिडोर भी जल्द साकार हो.

